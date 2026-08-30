“É muito especial sentir esse carinho”, diz Mailza em Plácido de Castro

Mobilização percorreu as ruas do município e marcou a inauguração do comitê de campanha da candidata à reeleição

Concentração ocorreu no km 2 da AC-40, onde o comitê oficial da candidatura foi aberto/ Foto: Ascom

A campanha da governadora e candidata à reeleição, Mailza, ganhou as ruas de Plácido de Castro neste domingo (30), com uma carreata que reuniu centenas de pessoas em apoio ao projeto de continuidade da gestão. A mobilização contou com a participação de apoiadores, lideranças políticas e moradores do município.

A concentração ocorreu na AC-40, no km 2, onde também foi realizada a inauguração do comitê de campanha. O ato reforçou a união de lideranças locais e estaduais em torno da candidatura de Mailza e levou para as ruas a demonstração de apoio da população.

“É muito especial chegar a Plácido de Castro e sentir esse carinho, essa energia e a confiança das pessoas. Cada manifestação de apoio aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de continuar trabalhando pelo Acre e, especialmente, por cada município”, afirmou Mailza.

Entre os presentes estavam o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, o candidato ao Senado Gladson Cameli, a candidata a deputada federal Socorro Neri, o candidato a deputado federal Fábio Rueda, a candidata a deputada estadual Michele Melo, a candidata a deputada federal Antônia Lúcia e o candidato ao Senado Márcio Bittar.

Para o prefeito Camilo da Silva, a mobilização demonstra a força da união em torno do projeto político. “Plácido de Castro está mostrando que acredita na continuidade desse trabalho. Estamos juntos, caminhando ao lado da governadora Mailza e das lideranças que defendem um Acre cada vez mais desenvolvido e com mais oportunidades para a nossa população”, destacou.

Maria Rita, comerciante e moradora do município, destacou que abraçou a candidatura de Mailza e Jessica porque entende que o apoio às mulheres precisa ser mútuo. “Ainda não tinha um candidato, mas quando soube dela logo vi que seria a minha representante”, falou.

Com bandeiras, veículos e manifestações de apoio, a carreata percorreu as ruas do município, aproximando a campanha da população e fortalecendo o diálogo com as comunidades de Plácido de Castro.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom