16/08/2026
ContilNet Notícias Logo
16/08/2026
ContilPop
Após expor crise financeira, Fiuk vende carro por R$ 51 mil no Pix
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel

Afac realiza feijoada solidária para manter atividades no Acre

Entidade corre risco de fechar por falta de apoio

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Afac realiza feijoada solidária para manter atividades no Acre
Porção custa R$ 30 com entrega incluída/Foto: Reprodução

A Associação Família Azul do Acre (Afac) realizará uma feijoada solidária no dia 19 de setembro para arrecadar recursos e custear as despesas necessárias à manutenção de suas atividades. Cada porção será vendida por R$ 30, com entrega incluída.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A mobilização ocorre em um momento de dificuldade financeira para a entidade, que corre o risco de fechar as portas até o fim de 2026 por falta de apoio. O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento dos custos de funcionamento da associação.

A Afac desenvolve ações de acolhimento, orientação e defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A instituição também presta suporte às famílias que enfrentam desafios relacionados ao diagnóstico, à inclusão e ao acesso a atendimentos especializados.

Com a feijoada, a associação busca mobilizar a população para garantir a continuidade dos projetos e dos serviços oferecidos. A compra de cada porção representa uma contribuição direta para que o atendimento às pessoas autistas e aos familiares seja mantido no Acre.

As encomendas podem ser feitas antecipadamente pelos números (68) 99974-1249, com Helô, ou (68) 99903-6975, com Karol.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.