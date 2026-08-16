Afac realiza feijoada solidária para manter atividades no Acre

Entidade corre risco de fechar por falta de apoio

Porção custa R$ 30 com entrega incluída/Foto: Reprodução

A Associação Família Azul do Acre (Afac) realizará uma feijoada solidária no dia 19 de setembro para arrecadar recursos e custear as despesas necessárias à manutenção de suas atividades. Cada porção será vendida por R$ 30, com entrega incluída.

A mobilização ocorre em um momento de dificuldade financeira para a entidade, que corre o risco de fechar as portas até o fim de 2026 por falta de apoio. O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento dos custos de funcionamento da associação.

A Afac desenvolve ações de acolhimento, orientação e defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A instituição também presta suporte às famílias que enfrentam desafios relacionados ao diagnóstico, à inclusão e ao acesso a atendimentos especializados.

Com a feijoada, a associação busca mobilizar a população para garantir a continuidade dos projetos e dos serviços oferecidos. A compra de cada porção representa uma contribuição direta para que o atendimento às pessoas autistas e aos familiares seja mantido no Acre.

As encomendas podem ser feitas antecipadamente pelos números (68) 99974-1249, com Helô, ou (68) 99903-6975, com Karol.