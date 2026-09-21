23/09/2026
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Alan anuncia Plano Emergencial para primeiros 100 dias de governo

Preparação começará ainda na transição, com medidas imediatas

Por Redação ContilNetAtualizado
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Alan anuncia Plano Emergencial para primeiros 100 dias de governo
Na saúde, a proposta prevê uma força-tarefa para acelerar consultas, exames e cirurgias. — Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) anunciou um plano emergencial para enfrentar os problemas mais urgentes do Estado já nos primeiros 100 dias de sua gestão. A proposta estabelece ações imediatas nas áreas de saúde, segurança pública, educação e geração de emprego e renda.

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Alan afirmou que, se eleito, o trabalho começará antes mesmo da posse. A partir de novembro, durante o período de transição, sua equipe deverá levantar a situação de cada área e preparar as medidas que serão executadas desde o primeiro dia do novo governo.
“Por isso, se eleito, o nosso trabalho começa antes da posse. Em novembro, já entramos na transição, preparando o plano de emergência, o plano dos 100 dias”, afirmou.

Na saúde, a proposta prevê uma força-tarefa para acelerar consultas, exames e cirurgias, reduzindo as filas e dando mais agilidade ao atendimento da população.

Para a segurança pública, Alan propõe ampliar o efetivo policial nas ruas, garantir delegacias funcionando 24 horas e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado.

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Na educação, será criado o Pacto Acre pela Aprendizagem, com ações voltadas à recuperação dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, ao aprendizado na idade adequada, ao combate à evasão escolar e à melhoria das condições das escolas.

O plano também contempla a criação do programa Acre Investe, destinado a atrair empresas, estimular novos investimentos e gerar oportunidades de trabalho e renda para os acreanos.

Segundo Alan, os primeiros meses serão decisivos para organizar o Estado e começar a mudar a realidade dos serviços públicos.
“O plano dos 100 dias começa no primeiro dia do nosso governo e vai melhorar a situação no que o acreano mais precisa. Saúde, segurança, educação e geração de oportunidades para o nosso Estado”, destacou.

Ao apresentar as propostas, Alan reafirmou o compromisso de iniciar uma nova gestão sem improvisos e com prioridades definidas.
“Este é o começo da mudança que o Acre precisa. Peço o seu voto para trabalhar com força e vontade”, concluiu.

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