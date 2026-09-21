Número também representa um salto em relação ao mês anterior.

O Acre registrou 69 roubos de veículos em agosto de 2026, o maior número de ocorrências para um único mês no estado neste ano. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) e mostram que agosto concentrou cerca de 22% dos 313 roubos registrados entre janeiro e agosto.

O número também representa um salto em relação ao mês anterior. Em julho, foram contabilizados 32 roubos de veículos, o que significa que agosto teve mais que o dobro das ocorrências registradas naquele mês.

Antes de agosto, o maior número do ano havia sido registrado em março, com 46 casos. Na sequência, aparecem junho, com 40; fevereiro, com 38; janeiro, com 36; julho, com 32; abril, com 27; e maio, com 25.

Alta no acumulado

Considerando os oito primeiros meses de 2026, o Acre soma 313 ocorrências de roubo de veículos, média de aproximadamente um caso por dia. O volume representa uma alta de 10,99% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o painel do Sinesp.

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A taxa registrada para o Acre no acumulado de janeiro a agosto é de 117,07 ocorrências de roubo de veículos para cada 100 mil veículos.

Furtos têm comportamento diferente

Os dados também mostram um cenário diferente para os furtos de veículos. De janeiro a agosto, foram registradas 458 ocorrências de furto no Acre, número 2,35% menor que o registrado no mesmo período de 2025.

Somente em agosto, foram 50 furtos de veículos, abaixo dos 69 roubos registrados no mesmo mês. No acumulado mensal dos furtos, janeiro teve 61 casos; fevereiro, 66; março, 55; abril, 55; maio, 52; junho, 55; julho, 64; e agosto, 50.