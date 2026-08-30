O candidato ao governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), chegou a Santa Rosa do Purus na manhã deste domingo (30), onde cumpre agenda de campanha no município.
Na chegada, o candidato caminhou pelas ruas da cidade acompanhado por apoiadores. Durante o percurso, o grupo entoou a música “Manim é 10, é Alan governador”.
Na sequência, a programação prevê a inauguração das chamadas Casas 10 no município, espaços destinados ao apoio à campanha.
A agenda de Alan Rick também inclui compromissos no interior do estado ao longo deste domingo.
Veja o vídeo: