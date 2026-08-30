30/08/2026
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Alan Rick é recebido com bandeiraço e caminhada em agenda no interior

Candidato ao governo do Acre foi recebido por apoiadores e percorreu as ruas do município antes da inauguração de espaços políticos

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Alan Rick é recebido com bandeiraço e caminhada em agenda no interior
Alan Rick durante agenda no interior do Acre/Foto: Reprodução

O candidato ao governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), chegou a Santa Rosa do Purus na manhã deste domingo (30), onde cumpre agenda de campanha no município.

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Na chegada, o candidato caminhou pelas ruas da cidade acompanhado por apoiadores. Durante o percurso, o grupo entoou a música “Manim é 10, é Alan governador”.

Na sequência, a programação prevê a inauguração das chamadas Casas 10 no município, espaços destinados ao apoio à campanha.

A agenda de Alan Rick também inclui compromissos no interior do estado ao longo deste domingo.

Veja o vídeo:

 

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