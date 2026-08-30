O secretário de Estado da Casa Civil, Cristovam Moura, declarou em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (24), que o governo do Acre está impedido de realizar novas convocações de aprovados em concursos públicos fora do limite de vacâncias em 2026.

O déficit previdenciário e o peso do aporte mensal para manter o Acreprevidência são hoje um dos maiores gargalos fiscais do Estado. Em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (24), o chefe da Casa Civil, Cristovam Moura, revelou que o Poder Executivo contratou estudos estratégicos junto ao Banco Mundial para encontrar soluções de longo prazo e garantir a sustentabilidade do sistema sem comprometer a capacidade de investimentos públicos.