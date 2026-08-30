30/08/2026
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Data Control, acidente e mais; confira o resumo da semana no ContilNet

Concurso, polícia, política, cotidiano e mais: veja as mais lidas da semana no ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Data Control, acidente e mais; confira o resumo da semana no ContilNet
O acidente aconteceu na BR-364/Foto: Caique Brilhante
Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

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Governo descarta novas convocações de concursos em 2026 por trava na LRF

A restrição atinge diretamente a expectativa de aprovados em certames de diversas áreas

A restrição atinge diretamente a expectativa de aprovados em certames de diversas áreas | Foto: ContilNet

O secretário de Estado da Casa Civil, Cristovam Moura, declarou em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (24), que o governo do Acre está impedido de realizar novas convocações de aprovados em concursos públicos fora do limite de vacâncias em 2026.

Governo recorre ao Banco Mundial para evitar colapso da Previdência no Acre

Governo recorre ao Banco Mundial para evitar colapso da Previdência no Acre

Sede do Acreprevidencia/Foto: Neto Lucena/Secom

O déficit previdenciário e o peso do aporte mensal para manter o Acreprevidência são hoje um dos maiores gargalos fiscais do Estado. Em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (24), o chefe da Casa Civil, Cristovam Moura, revelou que o Poder Executivo contratou estudos estratégicos junto ao Banco Mundial para encontrar soluções de longo prazo e garantir a sustentabilidade do sistema sem comprometer a capacidade de investimentos públicos.

Data Control: pesquisa mostra os prefeitos mais bem avaliados do Acre; confira

Decreto altera folga da Revolução Acreana para sexta-feira

Acre recebeu o Selo Prata no levantamento e aparece na 10ª colocação no ranking nacional. — Foto: Reprodução

Um novo recorte da pesquisa Delta Control, divulgada nesta segunda-feira (24), mostra como os moradores de 20 municípios do Acre avaliam o trabalho dos atuais prefeitos. O levantamento apresenta índices de avaliações “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo” para cada gestão.

Quase 200 funcionários de frigorífico no Acre temem perder empregos

Quase 200 funcionários de frigorífico no Acre temem perder empregos

Frigorífico estaria há aproximadamente quatro meses sem realizar o abate de bovinos/Foto: reprodução

Cerca de 170 trabalhadores da BMG Foods, em Tarauacá, enfrentam um período de incerteza sobre a continuidade das atividades no frigorífico. Funcionários relataram a falta de informações sobre o retorno ao trabalho, além de supostos atrasos em pagamentos.

Defensor público Cássio Tavares morre em Rio Branco

Defensor público Cássio Tavares morre em Rio Branco

Cássio atuava na Defensoria desde 2005/Foto: Reprodução

O defensor público Cássio de Holanda Tavares morreu nesta quinta-feira (27), em Rio Branco. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC), que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Cinco pessoas morrem em acidente com carreta na BR-364; veja as vítimas

Cinco pessoas morrem em acidente com carreta na BR-364; veja as vítimas

O acidente aconteceu na BR-364/Foto: Caique Brilhante

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, em Ouro Preto do Oeste, deixou cinco vítimas fatais. A colisão aconteceu entre uma Fiat Toro da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira e uma carreta.

Vitória na disputa ao Senado depende de estrutura, e duas figuras estão à frente

Vitória na disputa ao Senado depende de estrutura, e duas figuras estão à frente

Candidatos ao Senado Federal/Foto: Montagem

Se engana muito quem acha que eleição se ganha apenas com popularidade e resultados prévios de pesquisas. Qualquer disputa eleitoral no Acre depende de dois fatores principais: aceitação popular e estrutura financeira.

Acreana morre na Espanha e família faz campanha para translado do corpo

Acreana morre na Espanha e família faz campanha para translado do corpo

Doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol/Foto: reprodução

Familiares da acreana Karol Yoko iniciaram a campanha “Juntos pela Karol” para arrecadar recursos destinados ao translado do corpo da Espanha para o Brasil.

Saiba o horário exato para ver o eclipse lunar no céu do Acre nesta noite

Saiba o horário exato para ver o eclipse lunar no céu do Acre nesta noite

Eclipse cobrirá 96% da Lua e poderá ser visto a olho nu no Acre | Foto: NASA/Joel Kowsky

Moradores do Acre terão a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar parcial durante a madrugada desta sexta-feira (28). O fenômeno começa ainda na noite desta quinta (27) e poderá ser observado em todo o Brasil, inclusive sem a necessidade de telescópio, binóculo ou outro equipamento.

Faccionados erram endereço, invadem casa de policial penal e são presos

Faccionados erram endereço, invadem casa de policial penal e são presos

Momento da prisão/Foto: ContilNet

Três homens identificados como L.R.C., de 22 anos; K.B.A., de 32; e M.R.C.P., de 38 anos, foram presos na noite desta terça-feira (25), após invadirem, por engano, a residência de um policial penal e fazerem ameaças de morte contra ele e seus familiares. O caso aconteceu no km 15 do Ramal da Cachoeira, com acesso pelo km 55 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, em Rio Branco.

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