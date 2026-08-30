Duas ocorrências foram registradas em poucas horas entre Tarauacá e Feijó; terceira vítima de uma das colisões morreu após ser socorrida

Acidentes aconteceram entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo; uma das ocorrências envolveu um Jeep e duas motocicletas/Foto: Reprodução

Dois acidentes registrados em diferentes trechos da BR-364, entre a noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30), deixaram quatro pessoas mortas no interior do Acre. As novas informações atualizam a ocorrência divulgada anteriormente pelo ContilNet e apontam que uma terceira vítima do segundo acidente morreu após ser socorrida.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 21h40 de sábado, nas proximidades do km 60 da BR-364, no sentido Cruzeiro do Sul/Tarauacá.

Segundo o relato apresentado à Polícia Militar pelo condutor envolvido, ele seguia pela rodovia quando, ao descer uma ladeira, encontrou uma caçamba parada na pista, que estaria dando apoio a um caminhão com problemas mecânicos.

Confira informações preliminares: Motociclista morre após bater contra rotatória entre as BRs 364 e 317

Ainda conforme a versão apresentada à polícia, uma pessoa teria surgido de trás da caçamba carregando um equipamento metálico conhecido como “cambão”, utilizado em procedimentos de reboque. O motorista afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Após o acidente, ele teria prestado socorro à vítima e a levado para uma unidade hospitalar. Posteriormente, a equipe policial recebeu a informação de que a pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil acompanhado de advogado. Segundo o registro policial, ele realizou voluntariamente um teste em etilômetro passivo, que apontou 0,000 mg/L de álcool. O aparelho convencional da unidade militar não estava disponível no momento por estar em processo de calibração.

Já o segundo acidente ocorreu por volta das 4h20 deste domingo, no km 15 da BR-364, no sentido Tarauacá/Feijó.

Inicialmente, duas mortes haviam sido confirmadas no local. As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos Parente da Silva e Verony Sá Costa Viana Silva.

Confira informações preliminares: Acidente entre carro e motos deixa dois mortos e feridos entre Feijó e Tarauacá

Uma terceira vítima, Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira, foi encontrada em estado grave e encaminhada para atendimento médico. Ela, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente, elevando para três o número de mortos nessa colisão.

Segundo testemunhas, as vítimas trafegavam em motocicletas quando foram atingidas por um Jeep Renegade branco, que seguia no mesmo sentido. Os relatos indicam que o veículo estaria em alta velocidade no momento da colisão.

O motorista do Jeep apresentava, segundo a Polícia Militar, sinais aparentes de embriaguez, como fala alterada, olhos avermelhados e desorientação. Aos policiais, ele teria relatado que passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas.

Diante da situação, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O nome dele não será divulgado nesta reportagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Instituto Médico Legal (IML) atuaram nas ocorrências.

Com a morte posterior de Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira, os dois acidentes registrados em um intervalo de poucas horas somam quatro vítimas fatais na BR-364.

As circunstâncias dos dois casos deverão ser esclarecidas pelas investigações e pelos trabalhos periciais.