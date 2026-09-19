23/09/2026
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Alan Rick propõe parceria com igrejas para ampliar atendimento social no Acre

Alan citou o acolhimento de órfãos e crianças em situação de risco, a distribuição de alimentos e o acompanhamento de dependentes químicos

Por Redação ContilNetAtualizado
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Alan Rick propõe parceria com igrejas para ampliar atendimento social no Acre
Alan Rick participou de encontro com pastores e lideranças religiosas neste sábado (19), em Rio Branco /Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), defendeu neste sábado, 19, uma parceria permanente entre o Estado e as igrejas que desenvolvem projetos sociais. A declaração foi feita durante encontro com pastores e lideranças religiosas na Casa 10 da 6 de Agosto, em Rio Branco. Alan estava acompanhado dos candidatos ao Senado, Mara Rocha (Republicanos) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã), do candidato a deputado estadual Emerson Jarude (Novo) e do candidato a deputado federal Roberto Duarte (Republicanos).

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“Receber os pastores é muito especial para mim, porque nós temos um trabalho de parceria com as igrejas, associações, instituições e fundações que realizam um trabalho social muito relevante no Acre”, afirmou Alan.

Encontro reuniu representantes de igrejas e instituições que desenvolvem trabalhos sociais no Acre /Foto: Ascom

A ideia de aproximar o governo dessas instituições reforça uma das principais diretrizes do plano de Alan: não deixar nenhum acreano para trás. A proposta prevê fortalecer a assistência social e ampliar as oportunidades para a população que mais precisa da presença do Estado. Para o candidato, valorizar a rede que já atua nos bairros e nas comunidades é uma forma de fazer o atendimento chegar mais longe.

Alan citou o acolhimento de órfãos e crianças em situação de risco, a distribuição de alimentos e o acompanhamento de dependentes químicos durante o tratamento e a reconstrução dos vínculos familiares.

“Estar com as igrejas é construir esse laço que o governo precisa ter com instituições que realizam um trabalho que, muitas vezes, o Estado não consegue fazer”, declarou.

Candidato defendeu a aproximação entre o Estado e instituições que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade /Foto: Ascom

Mara Rocha relacionou a falta de oportunidades ao avanço das facções sobre uma parcela da juventude acreana e afirmou que o Estado precisa recuperar sua capacidade de proteger e oferecer perspectivas a esses jovens. “Hoje, eles são abraçados não pelo poder público, como deveria ser, mas pelo crime e pelas facções. Isso acontece pela falta de oportunidades, e é por isso que precisamos mudar essa história”, declarou.

Emerson Jarude afirmou que as igrejas não pertencem a uma única candidatura e defendeu que a escolha dos representantes seja orientada pela conduta e pelo compromisso com a população. “A igreja não tem um candidato só. O candidato da igreja é aquele que serve a Deus, respeita seus princípios, trabalha com honestidade e transparência e enxerga as pessoas. Esse é o candidato que vai mudar a história do Acre”, afirmou.

Lideranças religiosas acompanharam a apresentação das propostas durante a agenda em Rio Branco /Foto: Ascom

O compromisso com as instituições sociais também está presente na atuação de Alan no Congresso Nacional. Entre 2018 e 2026, o parlamentar atuou em pautas relacionadas à defesa da vida e da família e destinou mais de R$ 12 milhões a entidades ligadas às igrejas que desenvolvem trabalhos sociais.

“O nosso governo estará ao lado das igrejas nesse trabalho social tão lindo que elas realizam”, garantiu.

Encontro foi realizado na Casa 10 da 6 de Agosto e contou com a presença de candidatos e apoiadores /Foto: Ascom

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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