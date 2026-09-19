Alan Rick propõe parceria com igrejas para ampliar atendimento social no Acre

Alan citou o acolhimento de órfãos e crianças em situação de risco, a distribuição de alimentos e o acompanhamento de dependentes químicos

Alan Rick participou de encontro com pastores e lideranças religiosas neste sábado (19), em Rio Branco /Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), defendeu neste sábado, 19, uma parceria permanente entre o Estado e as igrejas que desenvolvem projetos sociais. A declaração foi feita durante encontro com pastores e lideranças religiosas na Casa 10 da 6 de Agosto, em Rio Branco. Alan estava acompanhado dos candidatos ao Senado, Mara Rocha (Republicanos) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã), do candidato a deputado estadual Emerson Jarude (Novo) e do candidato a deputado federal Roberto Duarte (Republicanos).

“Receber os pastores é muito especial para mim, porque nós temos um trabalho de parceria com as igrejas, associações, instituições e fundações que realizam um trabalho social muito relevante no Acre”, afirmou Alan.

A ideia de aproximar o governo dessas instituições reforça uma das principais diretrizes do plano de Alan: não deixar nenhum acreano para trás. A proposta prevê fortalecer a assistência social e ampliar as oportunidades para a população que mais precisa da presença do Estado. Para o candidato, valorizar a rede que já atua nos bairros e nas comunidades é uma forma de fazer o atendimento chegar mais longe.

Alan citou o acolhimento de órfãos e crianças em situação de risco, a distribuição de alimentos e o acompanhamento de dependentes químicos durante o tratamento e a reconstrução dos vínculos familiares.

“Estar com as igrejas é construir esse laço que o governo precisa ter com instituições que realizam um trabalho que, muitas vezes, o Estado não consegue fazer”, declarou.

Mara Rocha relacionou a falta de oportunidades ao avanço das facções sobre uma parcela da juventude acreana e afirmou que o Estado precisa recuperar sua capacidade de proteger e oferecer perspectivas a esses jovens. “Hoje, eles são abraçados não pelo poder público, como deveria ser, mas pelo crime e pelas facções. Isso acontece pela falta de oportunidades, e é por isso que precisamos mudar essa história”, declarou.

Emerson Jarude afirmou que as igrejas não pertencem a uma única candidatura e defendeu que a escolha dos representantes seja orientada pela conduta e pelo compromisso com a população. “A igreja não tem um candidato só. O candidato da igreja é aquele que serve a Deus, respeita seus princípios, trabalha com honestidade e transparência e enxerga as pessoas. Esse é o candidato que vai mudar a história do Acre”, afirmou.

O compromisso com as instituições sociais também está presente na atuação de Alan no Congresso Nacional. Entre 2018 e 2026, o parlamentar atuou em pautas relacionadas à defesa da vida e da família e destinou mais de R$ 12 milhões a entidades ligadas às igrejas que desenvolvem trabalhos sociais.

“O nosso governo estará ao lado das igrejas nesse trabalho social tão lindo que elas realizam”, garantiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom