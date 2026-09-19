Vítima de acidente com quadriciclo em Sena Madureira é identificada

Vítima de acidente fatal/Foto: Reprodução

A vítima do acidente envolvendo um quadriciclo registrado na noite deste sábado (19), no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, foi identificada como Nalbert Moura Feitosa, de 24 anos.

Segundo informações preliminares, Nalbert trafegava pelo bairro quando teria perdido o controle do quadriciclo e colidido contra um poste. Com a força do impacto, ele morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Uma fotografia que circula nas redes sociais mostra Nalbert em um quadriciclo horas antes do acidente, durante a cavalgada realizada neste sábado na cidade.

A Polícia Militar informou que o acidente ocorreu após a cavalgada e não possui, até o momento, relação com o evento. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.

Vítima de acidente fatal/Foto: Reprodução