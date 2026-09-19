23/09/2026
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Vítima de acidente com quadriciclo em Sena Madureira é identificada

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Vítima de acidente com quadriciclo em Sena Madureira é identificada
Vítima de acidente fatal/Foto: Reprodução

A vítima do acidente envolvendo um quadriciclo registrado na noite deste sábado (19), no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, foi identificada como Nalbert Moura Feitosa, de 24 anos.

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Segundo informações preliminares, Nalbert trafegava pelo bairro quando teria perdido o controle do quadriciclo e colidido contra um poste. Com a força do impacto, ele morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Uma fotografia que circula nas redes sociais mostra Nalbert em um quadriciclo horas antes do acidente, durante a cavalgada realizada neste sábado na cidade.

A Polícia Militar informou que o acidente ocorreu após a cavalgada e não possui, até o momento, relação com o evento. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.

Vítima de acidente fatal/Foto: Reprodução

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