23/09/2026
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Márcio Bittar cumpre agendas no Alto Acre e participa de ato em Brasiléia

, Bittar destacou sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e falou sobre a gratidão pelo apoio recebido

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Márcio Bittar cumpre agendas no Alto Acre e participa de ato em Brasiléia
Márcio Bittar participou de agenda com estudantes de medicina que estudam na Bolívia, em Epitaciolândia /Foto: Ascom

O senador Marcio Bittar (PL), candidato à reeleição, cumpriu nesta sexta-feira, 18, uma série de agendas no Alto Acre, com compromissos em Epitaciolândia e Brasiléia. A programação incluiu uma reunião com estudantes de medicina e um ato político ao lado da governadora Mailza Assis (PP), também candidata à reeleição.

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Em Epitaciolândia, o parlamentar participou de um encontro com acadêmicos de medicina que estudam na Bolívia e representantes de três universidades. A reunião teve como pauta temas relacionados ao internato, à formação prática dos estudantes e à integração entre o Acre e as instituições de ensino bolivianas.

Encontro em Epitaciolândia reuniu acadêmicos de medicina e representantes de universidades bolivianas /Foto: Ascom

Na sequência, Bittar seguiu para o comício do Pro Acre Avançar, realizado na avenida Manoel Marinho Montes, em Brasiléia. O evento reuniu moradores, apoiadores e lideranças políticas da região ao lado de Mailza Assis.

Durante o discurso, Bittar destacou sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e falou sobre a gratidão pelo apoio recebido ao longo de sua trajetória política. “Eu tenho várias razões para votar e pedir voto para o filho do meu amigo Bolsonaro, mas uma delas que vou contar agora não me diminui. Pelo contrário, me comove. Encarcerado, proibido de ver os filhos até no Dia dos Pais, sem poder se comunicar com ninguém, mesmo assim ele continua me ajudando”, declarou.

Em Brasiléia, Márcio Bittar participou de comício do Pro Acre Avançar ao lado de Mailza Assis /Foto: Ascom

O senador também atribuiu parte do apoio que recebe no Acre à relação política com Bolsonaro. “Muitos acreanos, no Acre inteiro, vão votar em mim por causa dele. Gostam tanto dele que vão dar o voto em mim porque sou candidato apoiado por ele”, afirmou, finalizando: “Por isso, a gratidão é eterna”.

Ato político reuniu moradores, apoiadores e lideranças do Alto Acre na avenida Manoel Marinho Montes /Foto: Ascom

O evento reuniu ainda o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; o candidato ao Senado Gladson Camelí; o presidente da Aleac e candidato a deputado estadual Nicolau Júnior; os candidatos a deputado estadual André Cocada, Marinês Messias e Joelson Pontes; a candidata a deputada federal Leila Galvão; o presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio; além de secretários de Estado, presidentes de autarquias e outras lideranças políticas do Alto Acre.

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