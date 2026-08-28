A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu nesta sexta-feira (28) Agentes de Combate às Endemias (ACE) para avaliar os resultados das ações de prevenção às arboviroses e definir novas estratégias para o período chuvoso.

O encontro ocorreu no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac) e teve como objetivo analisar os indicadores registrados ao longo do ano e planejar as medidas que serão adotadas nos próximos meses para evitar o avanço de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Socorro Martins, o período de estiagem é considerado estratégico para intensificar o trabalho de prevenção antes da chegada das chuvas.

“Hoje, reunimos todos os nossos agentes para avaliar as ações realizadas ao longo deste ano, analisar os dados, compará-los com os anos anteriores e traçar novas estratégias. Precisamos trabalhar durante o período seco para que, quando as chuvas chegarem, não tenhamos um aumento expressivo de casos nem sejamos surpreendidos pelos indicadores”, explicou.

Casos apresentam redução, mas criadouros dentro das casas preocupam

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Rio Branco apresentou redução nos registros de dengue, zika e chikungunya. O resultado é atribuído, entre outros fatores, ao trabalho realizado pelos agentes nos bairros, com visitas domiciliares, orientações aos moradores e identificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Apesar do cenário positivo, um dado chama a atenção das equipes: aproximadamente 90% dos criadouros encontrados em um levantamento recente estavam dentro dos próprios imóveis.

Entre os principais locais identificados estão caixas-d’água, vasos, baldes e outros recipientes capazes de acumular água.

“São caixas-d’água, vasos e baldes que não estão devidamente cobertos ou cuidados. O mosquito se desenvolve rapidamente, mesmo em pequenas quantidades de água. Se esses criadouros permanecerem com a chegada das chuvas, poderemos registrar um aumento expressivo dos casos”, alertou Socorro.

Agentes reforçam importância das visitas

Para a agente de Combate às Endemias Fabiana Cristina, o trabalho dentro das residências permite que as equipes conheçam de perto as condições encontradas nos bairros e orientem os moradores sobre as medidas necessárias para eliminar os focos.

“Durante as visitas, conseguimos observar como os moradores estão cuidando do ambiente domiciliar, transmitir informações corretas e explicar quais procedimentos devem ser adotados. Reuniões como esta apresentam os indicadores e nos ajudam a tornar o trabalho mais eficaz”, afirmou.

Fabiana também reforçou que a entrada dos agentes nas casas tem finalidade educativa e preventiva, e não de fiscalização.

“Pedimos que a população receba os agentes em suas casas. Não se trata de uma fiscalização, mas de uma visita de orientação. Os resultados dos levantamentos nos permitem ampliar o conhecimento e orientar melhor os moradores sobre o que deve ser feito para eliminar os criadouros”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os moradores mantenham caixas-d’água devidamente tampadas, eliminem recipientes que possam acumular água e permitam o acesso dos agentes devidamente identificados durante as visitas.

A orientação é intensificar os cuidados antes da chegada do período chuvoso, quando o aumento da água acumulada pode favorecer a reprodução do Aedes aegypti e elevar o risco de transmissão das arboviroses.