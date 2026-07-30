Ana Castela na ExpoAcre: criança pode ou não entrar na arena de shows?

Entrada será permitida para crianças e adolescentes a partir de 10 anos

Regras detalhadas de acompanhamento serão divulgadas após emissão de nota pelo Conselho Tutelar/Foto: Reprodução

A empresa Rio Branco Eventos divulgou um comunicado em suas redes sociais para esclarecer as principais dúvidas do público em relação à faixa etária autorizada para o show da cantora Ana Castela, uma das atrações nacionais confirmadas na Expoacre 2026.

A apresentação da artista sertaneja está agendada para quinta-feira, 6 de agosto, às 22h, no palco principal do Parque de Exposições Wildy Viana. De acordo com a publicação feita pela produtora, a entrada no local será liberada para crianças e adolescentes a partir de 10 anos de idade.

Apesar da orientação inicial divulgada pela empresa, o Conselho Tutelar ainda deve emitir uma nota oficial para formalizar e orientar o público sobre as regras definitivas de permanência, documentação exigida e os critérios de acompanhamento por pais ou responsáveis legais.

A Rio Branco Eventos pediu que o público aguarde a publicação do documento para conferir as determinações formais dos órgãos de proteção à infância e à juventude.

“Assim que essa nota for publicada, divulgaremos todas as informações em nossa página. Pedimos apenas que aguardem a confirmação oficial”, destacou a empresa em comunicado oficial.