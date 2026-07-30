Alimentos arrecadados em shows da Expoacre serão doados a instituições sociais

A retirada dos ingressos para os shows nacionais teve início nesta quarta-feira

A medida havia sido anunciada pela governadora Mailza Assis durante o lançamento oficial da Expoacre | Foto: Secom

Os alimentos arrecadados durante a troca de ingressos para os shows da Expoacre 2026 serão destinados a instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade no Acre. O anúncio foi feito pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), nesta quarta-feira (29).

A iniciativa prevê que as doações sejam encaminhadas para entidades responsáveis por distribuir os alimentos às famílias que mais necessitam. Entre as instituições beneficiadas estão comunidades terapêuticas, organizações que atendem pessoas idosas, crianças e adolescentes, além de outras entidades voltadas à assistência social.

A medida havia sido anunciada pela governadora Mailza Assis durante o lançamento oficial da Expoacre, realizado na terça-feira (28). Além do impacto social, a ação também busca fortalecer a economia local, movimentando toda a cadeia de abastecimento, desde pequenos produtores até grandes empreendedores do setor alimentício.

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A retirada dos ingressos para os shows nacionais teve início nesta quarta-feira (29). Para garantir cada entrada, é necessário doar 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Nesta quarta e quinta-feira, a troca ocorre das 8h às 20h, em frente ao Palácio Rio Branco. A partir de sexta-feira (31), o serviço também será disponibilizado em supermercados parceiros, que serão divulgados pela organização da feira.

Cada pessoa poderá retirar até quatro ingressos, sendo obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação. Menores de idade deverão estar acompanhados pelos responsáveis no dia dos shows.

A programação nacional da Expoacre contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira. No dia 2 de agosto, sobe ao palco o cantor Leonardo. Em seguida, no dia 3, será a vez de Natanzinho Lima. No dia 4, a programação continua com Padre Fábio de Melo, seguido por Wesley Safadão no dia 5. Ana Castela se apresenta no dia 6, Som e Louvor no dia 7 e Bruno & Marrone encerram a programação nacional no dia 9 de agosto.