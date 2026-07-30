Chegaram ao fim, na manhã desta quinta-feira (30), as buscas pela fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (25) em uma área de trilhas e cachoeiras no município de Sapopema, no norte do Paraná. A jovem era sobrinha do professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Marcos Silveira.
Ana Paula participava de uma trilha com uma amiga quando o acidente aconteceu. As duas seguiam em direção a um mirante e precisaram atravessar um trecho com forte correnteza. Durante a travessia, a fotógrafa escorregou, foi levada pela água e desapareceu.
Localizado a cerca de 300 quilômetros de Curitiba, o complexo Salto das Orquídeas é conhecido pelas cachoeiras e trilhas em meio à natureza, sendo um dos destinos mais procurados por praticantes de ecoturismo e turismo de aventura no Paraná.
A outra jovem, identificada como Ana Carolina Camilo, também caiu no rio, mas conseguiu sobreviver. Ela foi resgatada e encaminhada para um hospital com uma fratura na coluna.
Desde o desaparecimento, bombeiros militares realizaram buscas diárias na região. A operação contou ainda com a participação de especialistas em resgate, biólogos, moradores da região, familiares e voluntários, que auxiliaram na procura em uma área de difícil acesso.