Apresentação de tecido acrobático e outras atrações também são opções de lazer e diversão deste final de semana

Mais uma semana finalizando e você está pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso? O ContilNet separou várias opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural.

Sexta-feira

Casa do Rio

O fim de semana está chegando… e a programação musical já está pronta para receber você! Nesta sexta-feira (24) terá Guilherme e Rafael.

Studio Beer

Nesta sexta-feira, acontece uma noite em homenagem ao Rock N Roll com as bandas Scalpo, Dream Healer com Robert Tchelson, e Hell Princess. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 e no dia R$ 30,00. Garanta seu ingresso com desconto e concorra a uma camisa de banda oficial. Entre em contato (68) 99942-0992.

A Confraria

Nesta sexta (24), tem a Festa da Música Brasileira com Álamo e banda. No repertório, os sucessos da música nacional. Aberto às 19h e o som começa por volta de 21h. Entreda Free! Cobra somente couvert para os artistas. Reserva: (68) 99971 6625.

Sábado

A partir das 22h, o clima da nova era da Anitta, muito funk e pop no Studio Beer. Line-up DJ Geh Alencar, DJ Henritante e DJ Vehga. Promocional antecipado: 2 por R$ 30 e 1 por R$ 20. Ingressos na porta será R$ 25 para estudante e R$ 50 inteira (sujeito alteração). Informações e ingressos (68) 98104-9138.

Brazin

Sábado tem pagode do Brazin, a partir das 18h as bandas Vibe68 é Samba Groove cantam pagode até 03h da manhã. Chegue cedo e aproveite nossa entrada gratuita até 21h além de balde de Antártica por R$64,90 até as 20h. Camarotes e reservas disponíveis (68) 98428-8322.

Casa do Rio

O fim de semana está chegando… e a programação musical já está pronta para receber você! A Farra a partir das 18h.

Domingo

III Mostra de Tecido Acrobático 🎪 Circo VoaAlto – Onde a magia e a arte se encontram. Chegou o momento de celebrarmos todo o esforço, a dedicação e a evolução dos nossos alunos! A nossa Mostra é a oportunidade de compartilhar com o público tudo o que foi construído ao longo deste ano de treinos, desafios, superações e muitos voos. Neste domingo, 26 de julho, às 19h, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. Os ingressos são R$ 10,00.

Casa do Rio

Na Casa do Rio, domingo, 26 de julho, terá Fernando Ryan, às 14h, e Camile Castro, às 17h.