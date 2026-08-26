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Apagão altera programação do Festival da Farinha, mas prefeito garante show

Apesar das adversidades econômicas pontuais geradas pela falta de luz, o prefeito demonstrou otimismo em relação ao impacto do festival

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Apagão altera programação do Festival da Farinha, mas prefeito garante show
Abertura do Festival da Farinha/Foto: ContilNet

A abertura do tradicional Festival da Farinha foi surpreendida por um apagão geral na rede de energia elétrica que atingiu a região. Apesar do contratempo, o prefeito Zequinha Lima confirmou a manutenção do evento e readequou o cronograma da noite para garantir a realização da festa e o show da cantora Mari Fernandes.

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Em conversa com a direção da concessionária de energia, o gestor foi informado de que a resolução do problema exigiria algumas horas. “Essa parte não estava na nossa programação, de faltar energia logo na abertura do Festival da Farinha. Mas a gente entende, são problemas técnicos. Conversei agora pouco com o presidente da Energisa, então foi um problema técnico. Eles vão ter que consertar, isso demora em torno de três a quatro horas”, explicou o prefeito.

Apagão na abertura do Festival da Farinha/Foto: ContilNet

Mesmo no escuro e com instabilidades nos pagamentos via Pix e sinal móvel, o público compareceu ao complexo. Restaurantes, casas de farinha e o concurso gastronômico continuaram operando. “As pessoas que quiserem chegar aqui até o complexo estão convidadas. Às 11h, a Mari Fernandes entra no palco para fazer o show. Certamente a energia já deve ter retomado para que a gente possa seguir toda a nossa programação”, ressaltou.

Prefeito na abertura do Festival da Farinha/Foto: ContilNet

Diante do imprevisto, a solenidade oficial de abertura foi remanejada. “A gente tem que se readaptar à realidade. A abertura, por exemplo, do festival que estava previsto agora para 18h30, nós vamos deixar para amanhã. Outras programações que estavam previstas para hoje, que dependem da energia, nós vamos tentar encaixar nos próximos três dias, na quinta, na sexta e no sábado”, pontuou Zequinha Lima.

Apesar das adversidades econômicas pontuais geradas pela falta de luz, o prefeito demonstrou otimismo em relação ao impacto do festival. “A beleza e o brilho do Festival da Farinha não vai diminuir por conta da falta de energia. Vamos continuar nossas ações, vamos continuar nossas agendas que a gente tem previsto e hoje ainda, se Deus quiser, a movimentação vai ser grande aqui”, finalizou.

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