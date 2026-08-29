Natural de Tarauacá, Leandro contou que sua relação com o rodeio começou ainda na cidade natal

“Isso para mim é uma satisfação imensa", diz Leandro Carvalho. — Foto: Reprodução

Após 20 anos longe de Tarauacá, o locutor de rodeio Leandro Carvalho retornou à cidade onde nasceu para narrar as competições da ExpoTarauacá. O reencontro com a terra natal durante um dos principais eventos do município representa um momento especial na trajetória profissional do narrador.

“Isso para mim é uma satisfação imensa, estar na minha cidade depois de 20 anos e narrar uma festa tão bonita e tão organizada”, afirmou Leandro, que também agradeceu à organização do evento e aos profissionais envolvidos na realização do rodeio.

O locutor destacou ainda a qualidade dos competidores e dos animais presentes na competição. “A diretoria selecionou o que há de melhor do estado do Acre. Quando eu falo do melhor do estado do Acre, eu falo do melhor do estado do Acre em termos de boiada, peão e locutores. É uma festa bonita, com peões bons, boi pulador e muitos profissionais envolvidos, que só têm a agregar e fazer o evento crescer”, declarou.

Natural de Tarauacá, Leandro contou que sua relação com o rodeio começou ainda na cidade natal. “Eu sou natural de Tarauacá. No ano de 2001 eu saí daqui. Eu já narrava alguns rodeios aqui e hoje moro em Boa Vista, em Roraima. Há um ano voltei ao meu estado, o Acre, e, graças a Deus, voltei a narrar. As portas se abriram novamente no rodeio e estou com a agenda cheia, graças a Deus”, relatou.

O retorno à cidade natal marca, assim, não apenas uma participação profissional na ExpoTarauacá, mas também o reencontro de Leandro com as origens de uma trajetória construída dentro das arenas de rodeio.

VÍDEO: