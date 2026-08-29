Mailza apresenta balanço de moradias e regularização fundiária no Acre

Governadora afirmou que as ações representam uma mudança na política habitacional do Acre

Governadora afirmou que as ações representam uma mudança na política habitacional do Acre/Foto: divulgação

A governadora do Acre destacou, neste sábado (29), os investimentos e os avanços dos programas habitacionais desenvolvidos no estado. Em uma publicação nas redes sociais, ela apresentou um balanço com números relacionados à construção de moradias e à regularização fundiária.

Segundo os dados divulgados, 200 casas já foram entregues, enquanto outras 2,7 mil unidades habitacionais estão em construção em diferentes localidades.

Entre os investimentos apresentados estão R$ 22 milhões destinados ao programa A Casa é Sua, voltado à habitação, além de R$ 60,4 milhões aplicados no Minha Terra de Papel Passado, iniciativa de regularização fundiária.

O balanço também aponta a entrega de 693 títulos de imóveis pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Outros 7.680 títulos foram concedidos para lotes urbanos, ampliando o número de famílias com a situação de seus imóveis regularizada.

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Ao comentar os resultados, a governadora afirmou que as ações representam uma mudança na política habitacional do Acre.

“Hoje, a política habitacional do estado funciona de verdade: é casa entregue, obra em andamento e papel passado na mão”, escreveu.