Vale-refeição do trabalhador acreano dura menos de 10 dias, diz estudo

A comparação com anos anteriores mostra uma redução ainda mais significativa

Em todo o Brasil, o vale-refeição cobriu, em média, nove dias úteis por mês em 2026 | Foto: Reprodução

O aumento no preço das refeições tem reduzido o alcance do vale-refeição pago por empresas aos trabalhadores. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (29) pela Pluxee mostra que, no Acre, o benefício é suficiente para custear, em média, apenas oito dias úteis de alimentação por mês, um dos menores índices do país.

O estado aparece entre os mais afetados pela perda do poder de compra do benefício, ao lado de Rondônia. Apenas Roraima, com média de seis dias, e Maranhão, com sete dias, apresentam resultados piores.

Em todo o Brasil, o vale-refeição cobriu, em média, nove dias úteis por mês durante o primeiro semestre de 2026. O número representa uma queda em relação ao mesmo período de 2025, quando o benefício era suficiente para cerca de dez dias de alimentação.

A comparação com anos anteriores mostra uma redução ainda mais significativa. Em 2019, por exemplo, o vale-refeição cobria aproximadamente 18 dias úteis, o dobro do registrado atualmente.

O levantamento também aponta que o preço médio de uma refeição aumentou 4,3% nos seis primeiros meses deste ano, chegando a R$ 44,69. No mesmo período, o valor médio do vale-refeição pago pelas empresas teve reajuste de apenas 1,5%, alcançando R$ 583,75.

Enquanto Norte e Nordeste concentram os estados onde o benefício dura menos tempo, a realidade é diferente no Sudeste. Em Minas Gerais, por exemplo, o vale-refeição cobre, em média, 13 dias úteis. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, o benefício é suficiente para aproximadamente 12 dias de alimentação.