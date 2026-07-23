ContilNet, Rio Branco Filmes e Top Mídia transmitem escolha da Rainha do Rodeio

Camila Assunção foi eleita a mais nova Rainha do Rodeio da Expoacre 2025/Foto: ContilNet

A contagem regressiva para a Expoacre 2026 começa oficialmente neste sábado (25), quando será conhecida a nova Rainha do Rodeio. E quem não puder estar em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro de Rio Branco, poderá acompanhar cada detalhe sem sair de casa.

Pela primeira vez, ContilNet, Rio Branco Filmes e Top Mídia se unem em uma transmissão especial para levar ao público a emoção da grande final do concurso, que começa às 19h e promete reunir beleza, tradição e o clima que antecede a maior feira agropecuária do Acre.

A cobertura contará com imagens em alta qualidade, entrevistas, bastidores e todos os momentos da escolha da Rainha do Rodeio Expoacre 2026, da Princesa do Laço e da Madrinha dos Peões, aproximando o público de um dos eventos mais aguardados do calendário acreano.

VOTE NA SUA FAVORITA: Conheça as finalistas da Rainha do Rodeio da Expoacre e vote na sua preferida

Para o editor-chefe do ContilNet, Everton Damasceno, a parceria representa mais um passo no compromisso do portal em investir em transmissões que valorizem os grandes eventos do estado.

“A Expoacre faz parte da história do Acre, e a escolha da Rainha do Rodeio é um dos momentos que marcam o início dessa festa. O ContilNet acredita que o público merece acompanhar tudo com qualidade, seja na arena ou pela internet. Reunimos parceiros que compartilham dessa visão para entregar uma cobertura à altura da grandiosidade do evento.”

À frente da produção audiovisual, o CEO da Rio Branco Filmes, Allan Kenned, destaca que a transmissão foi pensada para transformar a experiência de quem estará assistindo de casa.

“A nossa missão é fazer com que quem estiver do outro lado da tela sinta a energia do evento. Estamos preparando uma transmissão com linguagem moderna, imagens de qualidade e uma equipe dedicada a registrar cada detalhe. É uma satisfação participar de um projeto que valoriza a cultura, o entretenimento e mostra o potencial das produções audiovisuais feitas no Acre.”

Ao todo, 13 candidatas disputam os títulos de Rainha do Rodeio, Princesa do Laço e Madrinha dos Peões. Seis delas representam municípios do interior, reforçando o caráter estadual da competição.

Participam da disputa Maysa Caladão (Senador Guiomard), Raila Oliveira, Letícia de Araújo, Gabriella Neri, Maria Eduarda (Epitaciolândia), Josefa Inácio (Plácido de Castro), Maiane Sobrinho, Laisa Antônia, Érica Oliveira, Kelry Maria (Acrelândia), Kaylane Oliveira, Cleiciana Lima (Cruzeiro do Sul) e Dayana Oliveira (Bujari).

Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan e a Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos), o concurso escolherá a representante oficial da Expoacre 2026.

A transmissão ao vivo será realizada pelo canal TV ContilNet no YouTube, com produção da Rio Branco Filmes e apoio da Top Mídia, levando a todo o Acre o primeiro grande capítulo da maior feira agropecuária do estado.