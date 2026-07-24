25/07/2026
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Avanço do sarampo no Peru faz Acre adotar medidas de emergência na saúde

Notas técnicas estabelecem novos protocolos de isolamento e notificação após avanço da doença em países vizinhos

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/07/2026 às 06:35
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Avanço do sarampo no Peru faz Acre adotar medidas de emergência na saúde
OMS registra mais de 20 mil casos confirmados de sarampo no continente americano em 2026/ Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) colocou toda a rede estadual de saúde em estado de alerta devido ao risco de reintrodução do vírus do sarampo no território acreano. A decisão foi formalizada por meio de notas técnicas publicadas nesta quinta-feira (23/7), que determinam novos protocolos para identificação, atendimento, isolamento, notificação e investigação de casos suspeitos.

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A medida é motivada pelo avanço da circulação do vírus em países vizinhos, com atenção especial ao Peru. Os documentos da Sesacre ressaltam a vulnerabilidade do estado por conta da extensa fronteira internacional e do intenso trânsito de pessoas com o Peru e a Bolívia.

Em razão desse fluxo fronteiriço, a orientação da secretaria é que qualquer paciente com quadro de febre e exantema (manchas avermelhadas na pele), acompanhados de tosse, coriza ou conjuntivite, seja tratado como caso suspeito desde o primeiro atendimento até a conclusão da investigação epidemiológica.

O Brasil recuperou o certificado de país livre do sarampo em novembro de 2024. Contudo, a Sesacre pondera que a ameaça de reingresso da doença é contínua em razão da circulação ativa do vírus em outras nações das Américas.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), atualizados até junho de 2026 e citados nas notas técnicas, contabilizam 20.521 casos confirmados de sarampo e 25 mortes na região continental.

Segundo a secretaria, o reaparecimento de surtos nas Américas decorre principalmente da queda nas taxas de cobertura vacinal registradas nos últimos anos, o que fragilizou a imunidade coletiva e facilitou a disseminação viral.

As diretrizes vigentes exigem que os serviços de saúde façam a triagem rápida e o isolamento imediato de pacientes sintomáticos para deter contágios. A notificação às autoridades sanitárias deve ser efetuada em até 24 horas, acompanhada da busca ativa de contatos próximos para checagem da carteira de vacinação e bloqueio vacinal, se preciso.

Paralelamente, o Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen/AC) divulgou instrução normativa para padronizar a coleta, o acondicionamento e o envio de amostras biológicas. A agilidade nos exames laboratoriais é apontada como pilar essencial para identificar eventuais casos importados e barrar a formação de surtos em áreas fronteiriças.

A Sesacre reforça a necessidade de a população manter as vacinas em dia e procurar atendimento médico imediato ao notar sintomas, sobretudo se tiver histórico de viagens ao exterior ou contato com pessoas vindas de regiões com circulação comprovada do vírus.

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