Baixa quantidade faz preço do mandim disparar novamente em Sena

Os pescadores seguem percorrendo o Rio Purus na expectativa de encontrar novos pontos de piracema

O preço do quilo está sendo comercializado entre R$ 20 e R$ 25 | Foto: ContilNet

Após um breve período de preços mais acessíveis, o mandim voltou a pesar no bolso dos consumidores em Sena Madureira. A redução na oferta do pescado nos últimos dias provocou um novo aumento nos valores praticados pelos vendedores da cidade.

De acordo com relatos de pescadores, a quantidade desembarcada diariamente no município tem sido limitada, variando entre 100 e 200 quilos. Com isso, o preço do quilo está sendo comercializado entre R$ 20 e R$ 25, quase o dobro do registrado na semana anterior.

Recentemente, uma grande concentração de mandim foi localizada no rio Purus, aumentando significativamente a oferta do peixe. Na ocasião, o produto chegou a ser vendido por apenas R$ 10 o quilo no Porto da Feira Nova, atraindo um grande número de consumidores.

Os trabalhadores da pesca seguem percorrendo o Rio Purus na expectativa de encontrar novos pontos de piracema. Caso isso aconteça, a expectativa é que o mercado volte a registrar queda nos preços, beneficiando novamente as famílias de Sena Madureira que têm no mandi um dos peixes mais consumidos da região.