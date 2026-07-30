Influenciadora Maxine Silva se emociona ao confirmar que segue livre do câncer

Influenciadora revelou que o exame mais recente não apontou sinais de recidiva ou metástase

Influenciadora revelou que o exame mais recente não apontou sinais de recidiva ou metástase/Foto: reprodução

A influenciadora acreana Maxine Silva emocionou os seguidores ao compartilhar, nas redes sociais, o resultado de um exame que confirmou que ela não apresenta sinais de câncer A notícia foi celebrada pela influenciadora, que relembrou o medo enfrentado antes de receber o laudo.

Em 2022, Maxine foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e passou por um intenso tratamento contra a doença. Desde então, ela realiza exames periódicos para acompanhar o quadro de saúde.

No vídeo publicado, a influenciadora revelou que o exame mais recente não apontou sinais de recidiva ou metástase, trazendo alívio após dias de ansiedade.

“Nenhum achado de doença tumoral recidiva ou metástase. Ai, graças a Deus é muito bom tá bem. Vocês não tem noção do nervosismo que dá quando tá chegando a época de fazer exame, sabe, medo, medo. Apesar de eu ter muita fé, muito mesmo e eu sempre acho que eu vou estar bem, eu sempre acho que eu vou estar melhor do que no patch anterior. Mas mesmo assim, dá muito medo”, disse.

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Maxine contou ainda que chegou a chorar ao pensar na possibilidade de enfrentar novamente a doença e destacou a gratidão ao receber o resultado.

“Esses dias eu fui pra academia com a minha amiga e eu fui chorando o caminho inteiro pensando nisso pensando no quanto eu já evoluí depois do tratamento. Eu falei assim: “nossa eu tô com tanto medo, porque eu já dei tantos passos depois desse tratamento, depois da loucura que é de como o nosso corpo fica e agora eu tenho medo de ter que voltar”. E aí pegar esse resultado e tá bem, sabe?”, contou.