Baleada em assalto, jovem pede ajuda para tratamento em Brasília

Tailine busca apoio para reabilitação/Foto: Reprodução

Nove anos após ficar paraplégica ao ser baleada durante uma tentativa de assalto em Rio Branco, em 10 de agosto de 2017, Tailine da Silva Marques inicia mais uma etapa de sua luta pela recuperação. Ela viaja na madrugada desta quarta-feira (29) para Brasília, onde passará por exames, cirurgia e sessões intensivas de reabilitação.

A programação médica começa nesta quinta-feira (30), com a realização de exames e internação no Hospital Sarah. Já na sexta-feira (31), Tailine será submetida a um procedimento cirúrgico para aplicação de botox na bexiga.

Após receber alta, a jovem seguirá para a Clínica Moving, onde pretende realizar fisioterapia intensiva e sessões com um exoesqueleto. O equipamento auxilia pessoas com mobilidade reduzida a realizar movimentos semelhantes aos da caminhada.

Segundo Tailine, além da emoção de voltar a dar passos, o tratamento pode melhorar a circulação sanguínea, estimular o funcionamento do intestino, fortalecer o corpo e contribuir para a prevenção de complicações relacionadas à lesão medular.

Cada sessão de uma hora com o exoesqueleto custa R$ 500. A avaliação neurológica tem o valor de R$ 200, enquanto cada sessão de fisioterapia intensiva custa R$ 180.

“Se Deus tocar no seu coração e você puder me ajudar, qualquer valor fará diferença”, escreveu Tailine ao agradecer às pessoas que acompanham sua história, fazem orações e contribuem com o tratamento.

Crime deixou Tailine sem os movimentos

Tailine ficou paraplégica após ser baleada nas costas durante uma tentativa de roubo, em agosto de 2017. Na noite do crime, ela levava comida para o irmão, que trabalhava como vigilante, quando foi abordada em um semáforo de Rio Branco.

O criminoso tentou roubar a motocicleta da jovem e atirou contra ela. O disparo atingiu sua coluna e provocou a perda dos movimentos.

Wenzo Rafael dos Santos de Lima foi preso pela Polícia Civil em abril de 2018. Ele acabou condenado a mais de 13 anos de prisão por tentativa de latrocínio. Posteriormente, a Justiça do Acre negou um recurso da defesa e manteve a condenação.

No próximo dia 10 de agosto, Tailine completará nove anos sem andar. Apesar das dificuldades, ela afirma que mantém a fé e considera a oportunidade de realizar o tratamento mais um passo em sua trajetória de superação.

Como ajudar

As contribuições podem ser realizadas por Pix:

Chave: 025.000.112-83

Titular: Maria Tailine da Silva Marques

Instituição: Caixa Econômica Federal

Também é possível contribuir pelo Nubank, utilizando o e-mail marquestailine96@gmail.com. Quem não puder doar pode ajudar compartilhando a campanha.