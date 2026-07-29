Lua do Veado ilumina o céu do Acre nesta quarta-feira; saiba como ver

Lua Cheia poderá ser vista no céu do Acre/Foto: Reprodução

A chamada Lua do Veado poderá ser observada no céu do Acre durante a noite desta quarta-feira (29). O fenômeno corresponde à Lua Cheia de julho e ganha destaque pelo brilho intenso, principalmente após o anoitecer.

De acordo com o calendário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Lua entrou oficialmente na fase cheia nesta quarta-feira. No Acre, o momento de maior iluminação ocorreu durante a manhã, mas o satélite natural continuará com aparência cheia ao longo da noite.

Para acompanhar o fenômeno, não será necessário utilizar telescópio ou outro equipamento. A recomendação é procurar um local com visão ampla do horizonte e pouca iluminação artificial. A observação, entretanto, dependerá das condições do tempo e da presença de nuvens.

Quando estiver próxima do horizonte, a Lua poderá apresentar tonalidades alaranjadas ou avermelhadas. A mudança aparente de cor ocorre porque a luz refletida atravessa uma camada maior da atmosfera antes de chegar aos olhos do observador.

Por que o nome Lua do Veado?

A denominação tem origem em tradições do Hemisfério Norte e está relacionada ao período em que os veados machos começam a desenvolver novos chifres. O nome se popularizou em calendários astronômicos, embora não represente um fenômeno diferente de uma Lua Cheia comum.

A Lua Cheia ocorre quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, permitindo que a face lunar voltada para o planeta seja totalmente iluminada. O fenômeno acontece todos os meses, enquanto a chamada Lua do Veado é registrada uma vez por ano, sempre em julho.