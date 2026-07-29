Márcio Bittar celebra aliança e destaca chapa feminina no Acre

O senador Márcio Bittar (PL), pré-candidato à reeleição, afirmou estar animado com a formação da aliança que reúne Mailza Assis (PP) e Jéssica Sales (MDB) na disputa pelo Governo do Acre. A composição também coloca Bittar ao lado do ex-governador Gladson Cameli na corrida pelas duas vagas do estado no Senado.
Ao comentar as expectativas para a pré-campanha, Bittar disse estar satisfeito com a recomposição política formada por partidos que já atuaram juntos nas eleições municipais de 2024.
“Eu estou muito animado e muito satisfeito. Essa aliança, como eu disse há muito tempo, é a que fazia mais sentido”, declarou.
Segundo o senador, a união entre as siglas contribuiu para as vitórias eleitorais do grupo em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia. Bittar também voltou a marcar sua oposição ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Eu sou Bolsonaro. Se o candidato de Lula hoje está fragilizado no Acre, ninguém pode esquecer que nós derrotamos a esquerda novamente em 2024 graças a essa aliança”, afirmou.
Chapa formada por mulheres
Durante a entrevista, Bittar destacou como um dos principais pontos da composição o fato de Mailza disputar o governo tendo Jéssica Sales como candidata a vice-governadora.
“Em toda a história do Acre, é a primeira vez que duas mulheres disputam o governo do Estado”, disse.
O senador afirmou ainda que uma experiência semelhante ocorreu em Pernambuco, onde a chapa vencedora das eleições estaduais de 2022 foi formada pela governadora Raquel Lyra e pela vice-governadora Priscila Krause.
Para Bittar, a composição acreana representa uma demonstração concreta de valorização das mulheres na política.
“O Acre vai dar um exemplo novamente para o Brasil inteiro de que nós amamos e respeitamos as nossas mulheres. Não é da boca para fora. Nós temos Mailza candidata ao governo e Jéssica candidata a vice”, declarou.
A aliança governista reúne PP, MDB, PL, União Brasil e PDT. Bittar confirmou recentemente apoio à pré-candidatura de Mailza após semanas de indefinição e citou como fatores para sua decisão a permanência de Gladson Cameli na disputa pelo Senado e a escolha de Jéssica para compor a chapa majoritária.
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