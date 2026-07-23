Barriga Verde provoca concorrência e promete cobrir orçamentos

Ação acontece na Loja Matriz, na Dias Martins, e faz parte das comemorações pelos 40 anos da empresa

Parece que o Barriga Verde resolveu comprar uma briga com a concorrência, e logo no ano em que completa 40 anos de história. A provocação está lançada: neste sábado (25), a empresa promete cobrir os orçamentos da concorrência.

A ideia é simples: o cliente pode pesquisar onde quiser, fazer sua cotação e levar o orçamento até o Barriga Verde. Se o produto for igual ou equivalente, a equipe vai avaliar a proposta e cobrir o orçamento. Ou seja, a ordem deste sábado é uma só: pesquise, compare e leve a cotação para o Barriga Verde.

A ação será realizada exclusivamente neste sábado, na Loja Matriz, localizada na Estrada Dias Martins, nº 1397, em Rio Branco. A iniciativa coloca os preços da empresa frente a frente com os da concorrência e reforça a busca por oferecer as melhores condições para quem está construindo, reformando ou renovando a casa.

E, como estamos falando de aniversário, o Barriga Verde preparou uma programação especial para receber os clientes. A Loja Matriz terá um café da manhã especial e outras ações para marcar a comemoração dos 40 anos da empresa.

A provocação fica ainda maior com as condições da campanha de aniversário. Durante o período promocional, a loja inteira está com 25% de desconto à vista, respeitando as condições das ofertas já vigentes. Quando um produto já estiver em promoção, será considerada automaticamente a condição mais vantajosa para o cliente.

A comemoração também conta com a campanha 40 Anos Premiado, que está distribuindo prêmios ao longo do ano. A cada R$ 100 em compras, o consumidor recebe um cupom para concorrer a bicicletas, televisões e outros prêmios.

E ainda tem o grande prêmio da campanha: uma moto 0 km, que será sorteada no final do ano. Os cupons utilizados nos sorteios realizados durante a promoção continuam válidos para o sorteio final, mantendo os participantes na disputa pelo prêmio principal.

Os cupons podem ser depositados nas urnas disponíveis nas lojas Barriga Verde até o dia 17 de dezembro de 2026. O sorteio da motocicleta está previsto para acontecer no dia 19 de dezembro.

Com quatro décadas de história, o Barriga Verde decidiu comemorar o aniversário de um jeito diferente: colocando a concorrência para jogo e convidando o consumidor a pesquisar e comparar preços.

No fim das contas, a disputa pode até ser entre o Barriga Verde e a concorrência, mas quem tem tudo para sair ganhando dessa história é o cliente.

Serviço

Ação de cobertura de orçamentos e comemoração dos 40 anos do Barriga Verde

Data: sábado, 25 de julho

Local: Loja Matriz

Endereço: Estrada Dias Martins, nº 1397, Rio Branco – AC

Programação: cobertura de orçamentos, café da manhã especial e condições da campanha 40 Anos Premiado.