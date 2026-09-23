O deputado, no entanto, negou que tenha rompido com Mailza

Mailza no lançamento da candidatura de Calegário/Foto: Reprodução

Informações repassadas ao ContilNet por fontes ligadas tanto ao Palácio Rio Branco quanto ao chapão da Federação União Progressista apontam para um estremecimento na relação entre o deputado estadual e candidato à reeleição Fagner Calegário (União Brasil) e a governadora Mailza Assis (PP), também candidata à reeleição.

Nos bastidores, as fontes chegam a falar em rompimento. O motivo seria o suposto “não cumprimento de acordos”firmados anteriormente entre as partes.

A informação chama atenção principalmente porque Calegário pertence ao União Brasil, partido que integra a mesma federação do PP de Mailza e está inserido no grupo político que sustenta a candidatura da governadora.

O ContilNet procurou Calegário para saber o que há, de fato, por trás desse movimento nos bastidores. O deputado negou que tenha rompido com Mailza.

Apesar da negativa, as informações que circulam dentro do próprio grupo governista indicam que a relação entre os dois atravessa um momento de desgaste.