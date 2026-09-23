Com a alteração, o pagamento será realizado dois dias antes da data inicialmente estabelecida

Com a alteração, o pagamento será realizado dois dias antes da data inicialmente estabelecida | Foto: Reprodução

Os servidores públicos do Acre vão receber o salário referente a setembro antes da data prevista no calendário estadual. O pagamento, que estava programado para o dia 30, será antecipado e estará disponível na segunda-feira (28).

Aqueles que recebem pelo Banco do Brasil poderão ter acesso ao dinheiro a partir de sábado (26). Para os demais bancos, o crédito será feito no dia 28.

Os servidores podem consultar os contracheques pela internet, por meio do sistema de contracheques do governo estadual, do Portal de Serviços do Estado e do aplicativo MeuAC.

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A antecipação vale para servidores ativos, aposentados e pensionistas do governo do Acre. A mudança foi definida pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz). Com a alteração, o pagamento será realizado dois dias antes da data inicialmente estabelecida.