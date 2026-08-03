Energisa aposta em jogos interativos para conscientizar público sobre segurança e consumo de energia

Com o objetivo de conscientizar visitantes de todas as idades sobre a importância do uso seguro e eficiente da energia elétrica, a Energisa marca presença no Expoacre 2026 com um espaço interativo repleto de jogos educativos.

A iniciativa busca transformar conceitos técnicos e de segurança em experiências dinâmicas, alcançando desde crianças até adultos.

De acordo com o coordenador da Energisa, Marcos Ribeiro, a escolha por ferramentas lúdicas aproxima a concessionária da comunidade e facilita a compreensão de temas fundamentais para o dia a dia.

“A gente sabe que são informações necessárias, porque a energia está em todo lugar, está na nossa residência, está no nosso trabalho, está por onde a gente anda. Então isso faz com que as pessoas começem a entender o processo, os cuidados necessários relacionados à energia, ao risco que a energia traz, como também fazer o uso de um consumo consciente sem desperdiçar energia”, destaca o coordenador da Energisa, Marcos Ribeiro.

Além da interatividade e tecnologia, a Energisa também traz inclusão, com a presença de um intérprete de Libras.

Conheça os games disponíveis no espaço da Energisa:

Corrida elétrica

Alta tensão

Quiz

Jogo eficiência

Veja o vídeo: