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Corrida, quiz e desafios: Energisa transforma energia em diversão na Expoacre

Energisa aposta em jogos interativos para conscientizar público sobre segurança e consumo de energia

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Corrida, quiz e desafios: Energisa transforma energia em diversão na Expoacre

Com o objetivo de conscientizar visitantes de todas as idades sobre a importância do uso seguro e eficiente da energia elétrica, a Energisa marca presença no Expoacre 2026 com um espaço interativo repleto de jogos educativos.

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A iniciativa busca transformar conceitos técnicos e de segurança em experiências dinâmicas, alcançando desde crianças até adultos.

Visitantes testam os jogos educativos disponíveis no estande da Energisa na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

De acordo com o coordenador da Energisa, Marcos Ribeiro, a escolha por ferramentas lúdicas aproxima a concessionária da comunidade e facilita a compreensão de temas fundamentais para o dia a dia.

“A gente sabe que são informações necessárias, porque a energia está em todo lugar, está na nossa residência, está no nosso trabalho, está por onde a gente anda. Então isso faz com que as pessoas começem a entender o processo, os cuidados necessários relacionados à energia, ao risco que a energia traz, como também fazer o uso de um consumo consciente sem desperdiçar energia”, destaca o coordenador da Energisa, Marcos Ribeiro.

O coordenador da Energisa, Marcos Ribeiro, destaca a importância da educação sobre o uso seguro da energia elétrica/Foto: ContilNet

Além da interatividade e tecnologia, a Energisa também traz inclusão, com a presença de um intérprete de Libras.

Isaías participa das atividades interativas promovidas pela Energisa durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Conheça os games disponíveis no espaço da Energisa:

Corrida elétrica
Alta tensão
Quiz
Jogo eficiência

Veja o vídeo:

 

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