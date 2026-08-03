Mailza Assis celebra sucesso de público na abertura do rodeio da Expoacre 2026

A condução da feira agropecuária do Acre atingiu sua terceira noite sob forte aprovação popular

Mailza ressaltou a responsabilidade de comandar a feira/Foto: Reprodução

À frente da organização da Expoacre 2026 como chefe do Executivo estadual, a governadora Mailza Assis avaliou positivamente a presença expressiva de famílias e investidores no espaço, nesta segunda-feira (03), na abertura do rodeio.

A governadora ressaltou a responsabilidade de comandar a feira e o apoio decisivo de parcerias estratégicas para garantir o alinhamento de todas as áreas do evento.

“Assumir a organização de um evento desta magnitude como chefe do Executivo traz uma grande responsabilidade”, avaliou Mailza Assis.

Ela frisou que o sucesso alcançado reflete a cooperação direta entre o Governo do Estado, o setor produtivo, os empreendedores locais e as entidades do comércio, resultando em uma feira mais robusta, segura e atrativa para todos os públicos.

Além do balanço positivo dos negócios e do fluxo de visitantes, o evento também serviu de pano de fundo para desdobramentos no cenário político regional.

Novidade política

Aproveitando o momento de forte mobilização social e diálogo com diferentes setores da sociedade, a gestora confirmou formalmente o lançamento de sua pré-candidatura, na terça-feira (04), convocando a população para acompanhar o projeto de continuidade administrativa.

“Nosso compromisso concreto é dar continuidade ao trabalho realizado em prol do desenvolvimento do nosso estado”, declarou a governadora ao celebrar a construção da aliança política.

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