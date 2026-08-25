Bocalom reúne apoiadores em encontro no Clube dos Oficiais dos Bombeiros

Segundo o candidato, a reunião reforçou a estratégia de mobilização da campanha | Foto: Ascom

O candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, e o candidato ao Senado, Eduardo Velloso, se reuniram com apoiadores no Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar. O encontro reuniu amigos, familiares e lideranças que, segundo os participantes, têm ampliado diariamente a rede de apoio à candidatura.

Durante a reunião, os apoiadores destacaram que o grupo não atua apenas como eleitorado, mas como uma frente de mobilização com a missão de levar as propostas da coligação a mais pessoas e ampliar a votação dos candidatos.

“É um grupo de trabalho mesmo, não é apenas eleitor, mas um grupo que vai multiplicar, triplicar, quadriplicar os votos. Nós estamos na rua com esse pessoal aqui, pelo menos 100 pessoas, apoiando o nosso futuro governador, Tião Bocalom, a nossa deputada federal, Kelly Bocalom, e o nosso senador Eduardo Velloso”, afirmou um dos apoiadores durante o encontro.

Segundo o candidato, a reunião reforçou a estratégia de mobilização da campanha, com a participação de pessoas próximas aos candidatos e apoiadores que se comprometem a atuar na divulgação das propostas e na busca por novos votos. A ideia é transformar a rede de amigos, parentes e apoiadores em uma estrutura de campanha cada vez maior nos bairros e municípios do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria