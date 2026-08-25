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Imposto de Renda: 4º lote vai pagar mais de R$ 3 milhões no Acre em agosto

Em todo o país, o quarto lote contempla 521.935 restituições

Por Suene Almeida, ContilNet
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Imposto de Renda: 4º lote vai pagar mais de R$ 3 milhões no Acre em agosto
Quarto lote de restituição do Imposto de Reda será pago em 31 de Agosto | Foto: Luis Lima Jr./Fotoarena

Mais de mil contribuintes do Acre estão entre as pessoas que vão receber a restituição do Imposto de Renda 2026. A Receita Federal disponibilizou nesta segunda-feira (24) a consulta ao quarto lote de pagamentos.

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Ao todo, 1.343 acreanos serão beneficiados. O dinheiro representa R$ 3,2 milhões em restituições e será depositado nas contas informadas pelos contribuintes no dia 31 de agosto.

Em todo o país, o quarto lote contempla 521.935 restituições, com um valor total de aproximadamente R$ 1,24 bilhão.

Região Norte

O Acre faz parte da 2ª Região Fiscal, junto com Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Nesses seis estados, 27.741 contribuintes receberão a restituição, somando cerca de R$ 64,5 milhões.

Dentro desse grupo, o Acre concentra quase 5% tanto do número de beneficiados quanto do dinheiro liberado pela Receita.

Como consultar

A consulta foi liberada às 9h desta segunda-feira. Para saber se está entre os contribuintes contemplados, é necessário acessar o site da Receita Federal, entrar na área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar minha restituição”.

O contribuinte também pode conferir as informações sobre o pagamento e verificar os dados relacionados à restituição.

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