Cadastro para 692 moradias em Rio Branco entra na reta final; veja

Unidades ficam no Calafate e Cidade do Povo/Foto: Reprodução

Famílias de Rio Branco interessadas em participar da seleção para 692 unidades do Minha Casa, Minha Vida devem realizar ou atualizar o cadastro até quarta-feira (29). As moradias estão sendo construídas na Cidade do Povo e na região do Calafate.

Do total disponibilizado, 500 unidades são casas localizadas na Cidade do Povo. As outras 192 correspondem a apartamentos construídos no Calafate. O sorteio dos candidatos está previsto para quinta-feira (30).

A inscrição pode ser realizada pela internet, no Sistema de Habitação do Estado do Acre (Sishab), ou presencialmente na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), instalada no prédio do Deracre.

Requisitos para participar

A seleção é destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 3,2 mil. Os interessados também precisam cumprir as exigências estabelecidas pelo programa habitacional.

Entre os principais critérios estão:

Possuir inscrição atualizada no Cadastro Único;

Não ser proprietário de imóvel;

Não ter recebido moradia por outro programa habitacional;

Não possuir financiamento habitacional ativo com recursos do FGTS ou semelhantes;

Comprovar situação de déficit habitacional.

Quem já possui cadastro deve verificar se os dados continuam corretos. Mudanças de endereço, renda ou composição familiar precisam ser informadas antes do encerramento do prazo.

Sorteio não garante entrega do imóvel

A participação no sorteio representa apenas uma das etapas do processo. Os nomes selecionados ainda passarão pela conferência dos documentos e pela análise dos requisitos exigidos pela Caixa Econômica Federal.

Também será criado um cadastro de reserva com aproximadamente o dobro da quantidade de unidades disponíveis. A relação poderá ser utilizada para substituir candidatos que desistirem ou forem eliminados durante a análise documental.

Grupos com prioridade

O programa estabelece prioridades para famílias chefiadas por mulheres, idosos, pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica e núcleos familiares com crianças ou adolescentes.

A lista também contempla pessoas negras, indígenas e quilombolas, além de famílias que tenham integrantes com câncer, doenças raras, crônicas ou degenerativas e moradores de áreas consideradas de risco.

Metade das unidades deverá ser destinada a beneficiários do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a famílias que tenham pessoa com microcefalia em sua composição.

Como fazer o cadastro

As inscrições podem ser realizadas até 29 de julho pelo Sishab ou presencialmente na sede da Sehurb, no prédio do Deracre. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (68) 99936-0791, da equipe de Assistência Social da secretaria.