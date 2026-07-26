Operação na fronteira entre Acre e Bolívia prende dupla com drogas e moto

Patrulhamentos rurais focaram as áreas de fronteira entre Plácido de Castro, Puerto Evo e Santa Rosa/ Foto: Reprodução

Uma ofensiva integrada entre as forças de segurança do Brasil e da Bolívia resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas neste fim de semana, na região de fronteira do estado do Acre. A ação, batizada de “Operação Espelhada”, ocorreu entre o sábado (25) e este domingo (26/7), e teve como foco o combate a crimes transfronteiriços na faixa que divide o município acreano de Plácido de Castro e as cidades bolivianas de Puerto Evo e Santa Rosa.

Durante as abordagens e os patrulhamentos realizados em áreas rurais e pontos de fiscalização estratégica, as equipes prenderam os bolivianos Faguino Ferreira Machado, de 33 anos, e Ricardo Alvez Ferreira, de 18 anos. Com a dupla, os agentes de segurança apreenderam aproximadamente 1 quilo de maconha, além de uma motocicleta utilizada no transporte do entorpecente.

A “Operação Espelhada” integra um esforço de cooperação mútua entre os dois países para asfixiar as rotas do tráfico e do contrabando. Pelo lado brasileiro, o patrulhamento foi executado pelo Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre.

Já o cerco no território vizinho ficou a cargo da Armada e da Polícia Boliviana, com a participação ativa de agentes da guarnição de Puerto Evo e da Força Especial de Combate ao Crime (FELCC). Os suspeitos detidos e o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes para a lavratura do flagrante e os procedimentos legais cabíveis.