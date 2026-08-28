Campanha de vacinação antirrábica começa na próxima semana

Imunização de cães e gatos será realizada em pontos da cidade; moradores pedem ampliação dos horários e ações aos fins de semana

Campanha de vacinação antirrábica 2026 atende cães e gatos a partir de três meses em diferentes pontos de Rio Branco/Foto ilustrativa

A Prefeitura de Rio Branco inicia, na próxima segunda-feira (31), o cronograma da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 para cães e gatos. A ação segue até o dia 20 de novembro, passando por diferentes pontos da capital.

A vacinação será destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Entre os locais definidos estão unidades do Arasuper e o ponto fixo da Urap Francisco Roney Meireles.

O cronograma começa no Arasuper Sobral, onde a vacinação será realizada de 31 de agosto a 18 de setembro. Na sequência, a ação ocorre no Arasuper Aviário, entre 21 de setembro e 9 de outubro; no Arasuper 6 de Agosto, de 12 a 23 de outubro; no Arasuper Amapá, de 26 de outubro a 6 de novembro; e no Aramix Vila Acre, de 9 a 20 de novembro.

No ponto fixo da Urap Francisco Roney Meireles, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

A divulgação da campanha gerou comentários de moradores nas redes sociais, principalmente sobre os horários de atendimento. Alguns usuários pediram que a Prefeitura amplie o período de vacinação ou realize mutirões aos sábados, alegando dificuldade para comparecer aos locais durante o horário comercial.

Também houve comentários de tutores que relataram dificuldades para transportar animais de grande porte ou de comportamento agressivo até os pontos de vacinação. Protetores de animais questionaram ainda a possibilidade de ações que facilitem a vacinação de vários animais sob seus cuidados.

Em resposta a um dos comentários, uma pessoa informou que também estão sendo realizadas ações aos sábados. Segundo a publicação, no sábado passado a equipe esteve no bairro Cidade Nova e iniciou atividades no bairro 15, com previsão de continuidade neste sábado (29).

A vacinação antirrábica é uma das principais formas de prevenção contra a raiva, doença grave que pode afetar animais e seres humanos.

Veja o vídeo: