Programação desta sexta-feira inclui compromissos em Rio Branco, viagens ao interior, encontros com lideranças e participação em eventos

Gravação eleitoral, reuniões e eventos movimentam agenda dos candidatos/Foto ilustrativa

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem nesta sexta-feira (28) agendas de campanha em Rio Branco e no interior do estado. A programação inclui reuniões com categorias profissionais, gravação de programa eleitoral, visitas, encontros com lideranças, viagens e participação em eventos.

A governadora e candidata à reeleição Mailza Assis inicia a agenda às 8h, em Rio Branco, com uma reunião com o setor madeireiro, na Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), localizada na Avenida Ceará. Às 11h, a candidata participa da gravação do programa eleitoral, em compromisso fechado.

No período da tarde, Mailza segue para Tarauacá. Às 17h, participa da Marcha para Jesus, na Praça da Juventude. Às 19h, a candidata participa da Expo Tarauacá 2026, na Rua Epaminondas Jácome.

O candidato Alan Rick começa o dia às 7h, em Rio Branco, com uma visita ao comércio do bairro São Francisco. A concentração será em frente à Paróquia Santa Clara, na Rua Joaquim Macedo. À noite, às 18h30, o candidato participa de um culto festivo em comemoração aos 98 anos da Igreja Assembleia de Deus, em Cruzeiro do Sul. Às 20h30, participa do Festival da Farinha.

O candidato Thor Dantas cumpre agenda no interior. Em Xapuri, às 6h30, visita a Feira de Produtores, no Mercado dos Colonos. Às 7h30, participa de um café da manhã na Pousada Xapury. Entre 8h30 e 11h, realiza visitas e encontros com lideranças locais. Às 18h, Thor segue para Brasileia, onde participa do lançamento de campanha.

O candidato Tião Bocalom também viaja para o Juruá. A programação começa às 8h, em Rio Branco, com reunião da coordenação da campanha. Às 10h, embarca no Aeroporto Internacional de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul. No período da tarde, a partir das 17h, participa do Festival da Farinha, com programação prevista até as 22h30.

O candidato Eudo tem compromissos com categorias profissionais e atividades de campanha em Rio Branco. Às 8h, participa de uma reunião com bancários, em alusão ao Dia dos Bancários e à importância da luta coletiva. Às 14h30, participa de uma reunião com o Sindgesp, para discutir as pautas da categoria de gestores públicos e a defesa da participação de um trabalhador na direção do estado. Às 18h, encerra a programação com uma panfletagem na área comercial do bairro Tucumã.

O candidato Dr. Luisinho não enviou a agenda oficial de compromissos para esta sexta-feira (28).