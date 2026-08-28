Karaokê, pagode e outras atrações também são opções de lazer e diversão deste final de semana

Forró é uma das opções para curtir o final de semana/Foto: Reprodução

Mais uma semana finalizando e você está pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso? O ContilNet separou várias opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural.

SEXTA-FEIRA

CASA DO RIO

Dia 28 de agosto, a partir das 20h, a Casa do Rio vai ferver com o Forró das Moças. Os ingressos custam R$ 25,00 (individual) e R$ 40,00 (casal).

BRAZIN

Vem aí o Pagode e Sertanejo mais estourado do Brazin! No dia 28 de agosto, a partir das 18h, com entrada grátis até às 21h. A promoção especial do dia, até às 20h, é balde de Original por R$ 69,90 e caipirinha em dobro.

STUDIO BEER

Prepare-se para uma viagem no tempo com os maiores clássicos dos anos 90 e 2000! No palco, VOLÁTIL S.A. AO VIVO, trazendo aquela mistura de hits que todo mundo conhece e canta junto de The Cure, Oasis, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Depeche Mode, Michael Jackson, System of a Down, Pearl Jam, Tears for Fears e muito mais! Na sexta-feira, o Studio Beer abre às 21h e o show começa às 23h. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00. As informações e ingressos são pelo contato (68) 99948-8817.

BAR DA PISCINA DA AABB

No dia 28 de agosto, a partir das 18h, o Bar da Piscina da AABB recebe o Samba Club – Encontro de gerações, com Marquinho Sathan e a atração local com Brunno Damasceno. O evento também conta com participações especiais de Sérgio Souto e Rodrigo Dama. O 2º lote promocional custa R$ 40,00. As vendas e informações são pelo contato (68) 99219-8805 — WhatsApp.

AKIRY

A CIA. Garatuja de Artes Cênicas apresenta Antes do Acre veio o Akiry. Mais um retrato das Amazônias que nos habitam. Uma obra de dança/teatro que trilha os caminhos percorridos por nossos ancestrais nordestinos para forjar a cultura acreana, em encontro com os povos originários que aqui se encontravam e se reconheceram nesses deslocamentos — que, para muitos, foram marcados por perseguições e pelo tráfico de corpos indígenas através da fronteira invisível. Adquira seus ingressos com antecedência pelo QR Code ou acesse o link: https://www.sympla.com.br/evento/o-akiry-antes-do-acre-veio-o-akiry/3531467?qrcode=true

SÁBADO

CASA DO RIO

No dia 29 de agosto, a partir das 18h, na Casa do Rio, acontece A Farra! Os ingressos promocionais custam R$ 30. Os ingressos podem ser adquiridos (68) 99988-3848.

STUDIO BEER

A Culpa é dos Signos — 2ª edição: Leão no Studio Beer! No dia 29 de agosto, a casa vira o território dos que não entram numa festa… fazem uma entrada triunfal. Dos que nasceram para brilhar, posar, cantar o refrão inteiro e, claro, virar o assunto da noite, a partir das 23h, com DJ Lunnar, Neto Bacelar e Thunder. Os ingressos antecipados custam R$ 20,00 e na hora será R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelo contato (68) 99281-3801.

BRAZIN

O Pagode do Brazin será dia 29 de agosto, a partir das 18h, e com entrada gratuita até às 21h. A promoção especial do dia será até às 20h, com balde de Antarctica por R$ 64,90 e Gin Tropical em dobro.

A CONFRARIA

Na Festa da Música Brasileira vai rolar um repertório recheado de sucessos que você vai se amarrar, e a Confraria abre Às 19h e as reservas podem ser feitas pelo contato (68) 99971-6625. Será cobrado somente couvert artístico.

DOMINGO

BRAZIN

Domingo o tem clássico carioca pelo campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Botafogo. A entrada será gratuita e o espaço conta com telões de LED e promoções.