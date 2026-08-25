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Peão do Amazonas disputa final da Liga Nacional de Rodeio em Barretos

Deslocamento entre o município amazonense e o interior de São Paulo somou cerca de 3,6 mil quilômetros

Por José Halif, ContilNet
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Peão do Amazonas disputa final da Liga Nacional de Rodeio em Barretos
Competição reuniu 65 montadores na arena do Parque do Peão na noite desta segunda-feira/ Foto: Reprodução

O peão Antony Lorran Lima de Jesus, de Ipixuna, no Amazonas, foi um dos 65 competidores que participaram da grande final da Liga Nacional de Rodeio, realizada na noite desta segunda-feira (24), em Barretos, no interior de São Paulo. Campeão da etapa de Cruzeiro do Sul, realizada durante a Expoacre Juruá 2026, Antony chamou atenção por ter percorrido uma das maiores distâncias entre os competidores para chegar à competição.

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Foram cerca de 3.690 quilômetros entre Ipixuna, no Amazonas, e Barretos. Apesar da conquista da etapa realizada em Cruzeiro do Sul, Antony não conseguiu avançar na disputa em Barretos. Ainda assim, sua participação marcou a trajetória do atleta, que realizou o sonho de chegar à arena da maior competição nacional do rodeio.

Deslocamento entre o município amazonense e o interior de São Paulo somou cerca de 3,6 mil quilômetros/ Foto: Reprodução

Antes da apresentação, Antony falou sobre a emoção de estar em Barretos depois de toda a viagem. “É uma sensação muito boa. Eu nunca pensei em estar aqui um dia. Deus me abençoou e hoje estou aqui. Vamos dar o nosso melhor e entregar na mão de Deus”, afirmou.

A participação em Cruzeiro do Sul ocorreu durante a Expoacre Juruá 2026, em uma etapa organizada pela equipe responsável pelo rodeio, com participação da secretária Tamylis Silva na organização do evento. A conquista no Acre garantiu a Antony a oportunidade de representar a região em Barretos e colocar o nome de Ipixuna e do Amazonas em destaque na competição.

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