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Sabatinas e panfletagem marcam a terça dos candidatos ao Governo do Acre

Postulantes realizam compromissos na capital e no interior do estado

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Sabatinas e panfletagem marcam a terça dos candidatos ao Governo do Acre
Candidatos ao governo/Foto: Montagem

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta terça-feira (25). As agendas dos postulantes ao Palácio Rio Branco incluem participações em entrevistas, reuniões estratégicas, panfletagens e sabatinas na capital e em municípios do interior.

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Em Rio Branco, Mailza Assis inicia o dia às 10h em encontro com a imprensa no Hotel Nobile Suítes Gran Lumni, acompanhada do estrategista político de sua campanha. No mesmo horário, realiza gravações para o programa eleitoral em agenda fechada. À tarde, a candidata participa de reunião estratégica e, às 20h30, concede entrevista na sabatina promovida pela TV Rio Branco.

Em Cruzeiro do Sul e na capital, Thor Dantas concede entrevista às 7h à Rádio TV Integração e, em seguida, visita o Mercado Municipal do município do Juruá. Às 10h, o candidato embarca no aeroporto local com destino a Rio Branco. No período da tarde, participa de sabatina no Portal Acre, às 16h, e encerra o dia na Sabatina Acre 2026 da TV Rio Branco, às 20h30.

Também em Rio Branco, Tião Bocalom inicia as atividades às 6h30 com uma ação de panfletagem em frente ao Colégio Glória Perez. A partir das 8h, o candidato realiza gravações para a propaganda eleitoral em diversos pontos da capital. No período da noite, às 21h, Bocalom participa de sabatina e debate promovido pela TV Rio Branco.

Na região do Calafate, Alan Rick realiza visita aos comerciantes locais a partir das 7h, com ponto de encontro na Estrada do Calafate. À noite, o postulante cumpre duas agendas de sabatinas na capital: às 19h30, no portal ac24horas, no Edifício Via Towers, e às 21h, na TV Rio Branco.

O candidato Eudo Raffael concentra suas atividades no período da tarde em Rio Branco. A partir das 11h, o postulante realiza panfletagem na área comercial do bairro Manoel Julião. No fim da tarde, às 17h, o candidato acompanha a inauguração do comitê de campanha do candidato Cesário, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana.

O candidato Dr. Luisinho não divulgou compromissos oficiais de campanha para esta terça-feira.

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