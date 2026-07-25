Rainha do Rodeio 2025 se despede da coroa em meio à abertura do concurso

Rainha do Rodeio 2025 encerra reinado com homenagem e aplausos em Rio Branco/ Foto: Samuel Moura

A abertura da escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2026 ganhou um tom especial na noite deste sábado (25), no Palácio Rio Branco, em Rio Branco. Antes da apresentação das candidatas, quem roubou a cena foi a Rainha do Rodeio 2025, que fez sua última entrada oficial como detentora da coroa e se emocionou ao se despedir do título.

Recebida com aplausos, ela percorreu a passarela visivelmente emocionada. As lágrimas e o sorriso ao mesmo tempo mostravam o misto de sentimentos de quem encerra um ciclo marcado por experiências, responsabilidades e conquistas.

Ao falar sobre o momento, a rainha contou que a despedida tem um significado muito especial e que deixa o título com o coração cheio de gratidão.

“É impossível não se emocionar. Esse título mudou a minha vida e me proporcionou momentos que vou guardar para sempre. Estou me despedindo com muita emoção, mas também com a certeza de que vivi um ano inesquecível”, disse.

A despedida marcou o encerramento de um reinado e abriu caminho para a escolha da nova representante da Expoacre. Enquanto uma nova história começa a ser escrita, a Rainha do Rodeio 2025 encerra sua trajetória levando consigo as lembranças de um ano que, segundo ela, ficará para sempre na memória.

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