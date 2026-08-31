Candidatos ao Governo do Acre cumprem agenda na capital e no Juruá

Cobertura segue acompanhando os atos públicos dos postulantes ao Palácio Rio Branco/ Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem uma série de compromissos de campanha nesta segunda-feira (31), com atividades distribuídas entre a capital, Rio Branco, e municípios do interior do estado. A programação dos postulantes envolve visitas a bairros, gravações de programas eleitorais, sabatinas em veículos de comunicação e encontros com lideranças comunitárias e políticas.

O candidato Alan Rick inicia as atividades em Rio Branco logo no primeiro horário. Das 07h30 às 09h30, o postulante realiza uma visita à Regional Vila Acre, com ponto de encontro na Rodovia AC-40, número 2116, em frente à Simão Festas, próximo ao Parque Chico Mendes. No período das 10h00 às 12h00, o candidato reserva o tempo para gravações de material eleitoral em agenda fechada.

A candidata Mailza também concentra os compromissos na capital acreana. Às 14h30, a postulante cumpre agenda fechada dedicada exclusivamente à gravação de programa eleitoral. Mais tarde, às 18h30, a candidata participa do Encontro de Mulheres com Mailza e Jéssica, evento que será realizado no AFA Jardim, localizado na Rua Silvestre Coelho, número 200.

O candidato Thor Dantas cumpre agenda em Rio Branco ao longo do dia. As atividades começam às 10h00 com gravação de programa eleitoral. Já no período da noite, às 19h00, o postulante participa de uma sabatina ao vivo no podcast Papo de Dono.

O candidato Tião Bocalom realiza agenda de viagem ao interior do estado. O postulante embarca para Cruzeiro do Sul às 10h00. No município do Vale do Juruá, o candidato cumpre uma maratona de encontros com lideranças políticas e comunitárias locais, com atividades programadas das 13h00 até as 22h00.

Os candidatos Eudo Raffael e Dr. Luisinho não enviaram a programação oficial de compromissos para esta segunda-feira. O espaço segue aberto para atualização caso haja alterações ou envio posterior por parte das assessorias dos postulantes.