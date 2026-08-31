Secretário de Obras do Acre e publicitária celebram a chegada de filho

Casal celebrou 10 anos de relacionamento com o anúncio do primeiro filho

Publicação recebeu felicitações de amigos, familiares e personalidades do estado/ Foto: Instagram

O secretário de Estado de Obras Públicas do Acre, Ítalo Lopes, e a publicitária Andréa Fontes anunciaram publicamente que estão à espera de um filho. A novidade foi compartilhada pelo casal em suas páginas nas redes sociais e marca a celebração dos dez anos de relacionamento dos dois.

Em publicação com tom afetuoso, Andréa Fontes destacou a trajetória construída ao lado do gestor público e fez menção à nova fase da família, associando de forma descontraída a chegada do bebê ao trabalho desempenhado pelo companheiro na administração estadual.

“Mais um capítulo da nossa história. O presente dos nossos 10 anos de relacionamento veio em forma de vida. Eu amo a nossa história, a nossa família e tudo o que já construímos juntos. E vem aí mais uma grande obra pra você tocar e mais uma fase pra gente descobrir, aprender e viver lado a lado”, escreveu a publicitária.

A postagem recebeu mensagens de carinho, parabéns e felicitações de familiares, amigos, colegas de trabalho e figuras do meio político e publicitário do estado, desejando saúde à família e ao bebê que vai chegar.

Ítalo Lopes está à frente da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), pasta responsável pela gestão e execução de projetos estaduais de infraestrutura e edificações no Acre.