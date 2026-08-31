Gladson e Bittar lideram disputa pelas duas vagas ao Senado, indica pesquisa

Gladson Cameli e Márcio Bittar lideram disputa pelas vagas do Acre no Senado / Foto: Reprodução

Levantamento realizado pelo Instituto Novo Perfil Pesquisas aponta o ex-governador Gladson Cameli (PP) e o senador Márcio Bittar (PL) na liderança da corrida pelas duas vagas do Acre no Senado Federal. No cenário estimulado consolidado, quando todos os nomes são apresentados ao eleitor, Gladson registra 23,1% das intenções de voto, enquanto Bittar soma 17,5%. A amostragem foi divulgada pelo portal ac24horas.

O ex-governador Jorge Viana (PT) aparece em terceiro lugar na disputa, com 15,7%. Na sequência surgem o senador Sérgio Petecão (PSD), com 10,7%, e a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos), que alcança 10,4%, em situação de igualdade estatística.

Completam a lista o deputado federal Eduardo Velloso (Solidariedade), com 6,6%; Junior Feitosa, com 2,7%; e Inácio Moreira, com 0,9%. Eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos pré-candidatos somam 6,7%, enquanto 5,8% declararam estarem indecisos ou não responderam.

Como a eleição de 2026 renovará duas cadeiras de cada estado na Casa Alta do Congresso Nacional, a pesquisa analisou o comportamento do eleitorado nas duas escolhas obrigatórias.

Na análise exclusiva do primeiro voto, Gladson Cameli amplia a vantagem e lidera com 32,6%. Jorge Viana ocupa o segundo lugar nesse recorte, com 19,6%, seguido por Márcio Bittar, que soma 14,3%. Mara Rocha registra 9,2%, Sérgio Petecão fica com 8%, Eduardo Velloso obtém 4,4%, Junior Feitosa marca 2,5% e Inácio Moreira tem 0,6%. Nesse quesito, brancos e nulos somam 4,1%, e indecisos chegam a 4,7%.

No recorte do segundo voto, a liderança passa para Márcio Bittar, que registra 20,8%. Gladson Cameli e Sérgio Petecão aparecem empatados numericamente na segunda colocação do voto secundário, com 13,5% e 13,4%, respectivamente. Jorge Viana pontua com 11,8% e Mara Rocha tem 11,6%. Na sequência aparecem Eduardo Velloso (8,8%), Junior Feitosa (2,8%) e Inácio Moreira (1,3%). Eleitores que responderam branco, nulo ou nenhum chegam a 9,2%, e indecisos somam 6,8%.

No cálculo dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Gladson Cameli chega a 26,3%, e Márcio Bittar alcança 20%. Jorge Viana pontua com 17,9%, seguido por Sérgio Petecão (12,2%), Mara Rocha (11,9%), Eduardo Velloso (7,5%), Junior Feitosa (3,1%) e Inácio Moreira (1%).

O levantamento também mediu a rejeição dos nomes apresentados. Jorge Viana lidera o índice, com 28,9% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Sérgio Petecão é o segundo mais rejeitado, com 22,9%. Gladson Cameli registra 16,9% de rejeição, seguido por Márcio Bittar (14,4%), Mara Rocha (8%), Junior Feitosa (6,8%), Inácio Moreira (6,3%) e Eduardo Velloso (5,6%).

Entre os entrevistados, 13,8% afirmaram não rejeitar nenhum candidato, 2,7% disseram rejeitar todos e 4,6% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa do Instituto Novo Perfil foi realizada entre os dias 20 e 27 de agosto, ouvindo 1.430 eleitores em oito municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

A margem de erro máxima é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança fixado em 95%. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número AC-09466/2026 no Tribunal Regional Eleitoral do Acre e sob o protocolo BR-07296/2026 no Tribunal Superior Eleitoral.