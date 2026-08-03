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Ciência, robótica e inovação aproximam público do IFAC na Expoacre

Projetos interativos aproximam visitantes da pesquisa, tecnologia e inovação desenvolvidas no Acre

Por Redação ContilNet
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Ciência, robótica e inovação aproximam público do IFAC na Expoacre
Visitantes acompanham experimentos de Física, Astronomia e outras áreas apresentados por estudantes e professores do IFAC/Foto: ContilNet

A ciência produzida dentro das salas de aula e dos laboratórios do Instituto Federal do Acre (IFAC) ganhou espaço na maior feira de negócios do estado. Durante a Expoacre 2026, estudantes e professores apresentam ao público experimentos de Física, Astronomia, Engenharia, Robótica e outras áreas do conhecimento no Espaço Hub da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), transformando a visita em uma experiência interativa para pessoas de todas as idades.

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A participação do IFAC reúne projetos desenvolvidos em parceria entre professores, estudantes e comunidade, com o objetivo de popularizar a ciência e mostrar, na prática, como a pesquisa realizada dentro da instituição pode contribuir para o desenvolvimento tecnológico e social do Acre.

Projetos de robótica, impressoras 3D e realidade virtual chamam a atenção do público no Espaço Hub da Seict/Foto: ContilNet

Segundo a professora de Física Carla Villas-Boas, o espaço foi pensado para despertar a curiosidade do público e incentivar o interesse pela ciência desde a infância.

“Nós trouxemos atividades de experimentação em Física, Astronomia, jogos matemáticos, foguetes das olimpíadas científicas, além do Espaço Kids, voltado ao público infantil. Também estamos encerrando a Mostra Nacional de Robótica, que acontece pela primeira vez no Acre”, destacou.

Além das demonstrações científicas, o estande reúne projetos desenvolvidos por alunos do ensino técnico integrado, do ensino superior do IFAC e acadêmicos da Universidade Federal do Acre (UFAC), com trabalhos voltados principalmente para a área de robótica.

Equipe do IFAC apresenta pesquisas e tecnologias desenvolvidas na instituição durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Para o professor de Engenharia Felipe Viana, a presença da instituição na Expoacre é uma oportunidade de aproximar a população da ciência e mostrar que ela está presente no cotidiano.

“A ciência, a Física, a Química e a Engenharia estão em todos os lugares. Aqui as pessoas conseguem entender, na prática, como esses conhecimentos são aplicados e qual a importância deles para a sociedade.”

Entre as atrações, os visitantes podem conhecer impressoras 3D, óculos de realidade virtual, experimentos de Física, demonstrações de Química, foguetes desenvolvidos em olimpíadas científicas e robôs criados por estudantes. A programação também inclui a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), reunindo equipes que apresentam seus projetos e disputam vagas nas próximas fases da competição.

Ao integrar o Espaço Hub da Seict, o IFAC reforça o papel da educação, da pesquisa e da inovação na formação de novos talentos, ao mesmo tempo em que aproxima a produção científica acreana da população que visita.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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