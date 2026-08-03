Espaço reúne música ao vivo, chope gelado e clima de confraternização antes das atrações da feira

Quiosque Brahma recebe visitantes que chegam cedo para aproveitar o início da programação da ExpoAcre 2026/Foto: ContilNet

Quem chega cedo à ExpoAcre 2026 tem um ponto de encontro certo antes das grandes atrações da noite. O Quiosque Brahma, cerveja oficial da feira, tem sido uma das opções para quem quer fazer o tradicional “esquenta” antes dos shows, reunindo música ao vivo, chope Brahma gelado e um ambiente descontraído.

Localizado na entrada do parque, abaixo do Quiosque do ContilNet, o espaço recebe visitantes que aproveitam para encontrar amigos, acompanhar o movimento da feira e iniciar a programação da noite antes de seguir para a arena de shows com música ao vivo e cerveja gelada.

Enquanto durar a ExpoAcre 2026, o Quiosque Brahma segue funcionando como ponto de concentração do público, oferecendo uma experiência que combina entretenimento, boa música e a bebida oficial do maior evento agropecuário do Acre.

Assista o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet