03/08/2026
ContilNet Notícias Logo
03/08/2026
ContilPop
Batidas de funk e problemas técnicos: veja como foi o show do NTX em SP
Shawn Mendes vai a culto com Bruna Marquezine e é tietado
Sérgio Mallandro revela que já fez sexo em cemitério e dá detalhes
Xuxa se revolta contra falas antidireitos das mulheres: “Absurdo”
Quem é Nick Frazão, influenciadora presa por roubo no Rio de Janeiro
Cleo Pires reflete sobre reaproximação com Fábio Jr.: “Humildade”
Anitta revela antigo medo de expor religião: “Não pode dizer”
Edson Gomes está “estável” após internação na Bahia, diz equipe
Semblante de Virginia Fonseca em foto ao lado de Vini Jr. vira assunto
Zé Felipe e Virginia aparecem juntos após cirurgia das filhas

Quiosque Brahma reúne público para o esquenta dos shows na ExpoAcre

Espaço reúne música ao vivo, chope gelado e clima de confraternização antes das atrações da feira

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Quiosque Brahma reúne público para o esquenta dos shows na ExpoAcre
Quiosque Brahma recebe visitantes que chegam cedo para aproveitar o início da programação da ExpoAcre 2026/Foto: ContilNet

Quem chega cedo à ExpoAcre 2026 tem um ponto de encontro certo antes das grandes atrações da noite. O Quiosque Brahma, cerveja oficial da feira, tem sido uma das opções para quem quer fazer o tradicional “esquenta” antes dos shows, reunindo música ao vivo, chope Brahma gelado e um ambiente descontraído.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A cerveja oficial da ExpoAcre 2026 é servida gelada aos visitantes no Quiosque Brahma/Foto: ContilNet

Localizado na entrada do parque, abaixo do Quiosque do ContilNet, o espaço recebe visitantes que aproveitam para encontrar amigos, acompanhar o movimento da feira e iniciar a programação da noite antes de seguir para a arena de shows com música ao vivo e cerveja gelada.

Público aproveita música ao vivo e chope gelado no tradicional esquenta antes dos shows/Foto: ContilNet

Enquanto durar a ExpoAcre 2026, o Quiosque Brahma segue funcionando como ponto de concentração do público, oferecendo uma experiência que combina entretenimento, boa música e a bebida oficial do maior evento agropecuário do Acre.

Assista o vídeo:

 

Localizado na entrada do parque, o Quiosque Brahma se tornou um dos pontos de encontro da ExpoAcre 2026/Foto: ContilNet

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.