Rodeio da Expoacre atrai multidão na terceira noite da feira

Autoridades do Estado estiveram presentes na cerimônia oficial

Rodeio da Expoacre/Foto: ContilNet

A abertura do tradicional Rodeio da Expoacre movimentou o parque de exposições e reuniu milhares de torcedores nesta segunda (03). A governadora Mailza Assis destacou que a escolha dos destaques do evento atende diretamente ao interesse dos acreanos:

“Das atrações mais procuradas, mais atrativas da nossa feira agropecuária e é sempre bom fazer aquilo que a população gosta, que a população deseja e não apenas o entretenimento, mas também fomento à economia, o fortalecimento dos nossos negócios, da nossa produção.”

O investimento no esporte das montarias integra o planejamento estratégico da feira. Segundo a chefe do Executivo estadual, o objetivo é manter a expansão sustentável da festa:

“A feira é isso e faremos sempre um trabalho voltado para esse fortalecimento.”

Veja o vídeo: