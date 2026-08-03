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Rodeio da Expoacre atrai multidão na terceira noite da feira

Autoridades do Estado estiveram presentes na cerimônia oficial

Por Redação ContilNet
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Rodeio da Expoacre atrai multidão na terceira noite da feira
Rodeio da Expoacre/Foto: ContilNet

A abertura do tradicional Rodeio da Expoacre movimentou o parque de exposições e reuniu milhares de torcedores nesta segunda (03). A governadora Mailza Assis destacou que a escolha dos destaques do evento atende diretamente ao interesse dos acreanos:

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“Das atrações mais procuradas, mais atrativas da nossa feira agropecuária e é sempre bom fazer aquilo que a população gosta, que a população deseja e não apenas o entretenimento, mas também fomento à economia, o fortalecimento dos nossos negócios, da nossa produção.”

O investimento no esporte das montarias integra o planejamento estratégico da feira. Segundo a chefe do Executivo estadual, o objetivo é manter a expansão sustentável da festa:

“A feira é isso e faremos sempre um trabalho voltado para esse fortalecimento.”

Veja o vídeo:

 

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