Emendas estaduais destinam mais de R$ 42 mi a cinco cidades do Acre

Cruzeiro do Sul aparece como o município com maior volume de recursos destinados. — Foto: Edson Fernandes/Secom

Um levantamento sobre a execução de emendas parlamentares estaduais aponta que cinco municípios acreanos receberam mais de R$ 42 milhões em investimentos nos últimos dois anos. Os recursos foram aplicados em áreas como infraestrutura, saúde, educação, agricultura familiar, esporte, cultura e projetos sociais, beneficiando prefeituras, associações, cooperativas, escolas e instituições.

Cruzeiro do Sul aparece como o município com maior volume de recursos destinados, com mais de R$ 23,7 milhões em investimentos. Na sequência estão Sena Madureira, com mais de R$ 9,8 milhões; Acrelândia, com R$ 4,2 milhões; Feijó, com mais de R$ 3,5 milhões; e Capixaba, com R$ 1,075 milhão.

Os dados fazem parte do levantamento sobre a execução das emendas parlamentares estaduais e reúnem recursos destinados por deputados estaduais para diferentes áreas de atuação. A plataforma de acompanhamento dos investimentos permite consultar a aplicação dos valores e a destinação dos recursos.

Em Cruzeiro do Sul, os mais de R$ 23,7 milhões foram direcionados para ações de infraestrutura, educação, agricultura, segurança pública, assistência social, esporte, cultura e saúde. Além da prefeitura, entidades e instituições do município também receberam investimentos, como a Apae, associações rurais, escolas e órgãos públicos.

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Já em Sena Madureira, os recursos ultrapassam R$ 9,8 milhões, com investimentos voltados para manutenção de serviços públicos, infraestrutura, agricultura, educação, cultura, esporte e apoio a organizações sociais. Entre os beneficiados estão entidades como a Apae, a Associação de Equoterapia Eu Acredito e a Fundação Assistencial e Educacional Betel.

Em Feijó, o volume de recursos supera R$ 3,5 milhões, com ações voltadas para educação, cultura, esporte, assistência social e valorização dos povos indígenas. Parte dos investimentos foi destinada a associações indígenas, escolas e projetos comunitários.

Acrelândia recebeu mais de R$ 4,2 milhões, principalmente para fortalecer a produção rural. A maior parte dos recursos foi destinada à agricultura, incluindo aquisição de mudas de café e cacau, insumos agrícolas e apoio a produtores.

Em Capixaba, os investimentos somam R$ 1,075 milhão, com recursos destinados à infraestrutura rural, agricultura familiar, cooperativismo, saúde, educação, esporte e entidades sociais.

Segundo os dados do levantamento, os recursos alcançaram não apenas administrações municipais, mas também organizações da sociedade civil, cooperativas e projetos que atuam diretamente com moradores das cidades beneficiadas. A execução dos investimentos ocorre conforme as regras previstas para aplicação de recursos públicos e acompanhamento dos órgãos de controle.