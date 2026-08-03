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Com arena lotada, secretária de Agricultura celebra abertura de rodeio da Expoacre

Cerimonia reuniu mais de 8 mil pessoas e traz novidades

Por Redação ContilNetAtualizado
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Com arena lotada, secretária de Agricultura celebra abertura de rodeio da Expoacre
Terceira noite da feira teve rodeio lotado/Foto: ContilNet

A arena da Expoacre recebeu quase 8 mil pessoas na noite de abertura do tradicional Rodeio, nesta segunda-feira (03). A secretária de Agricultura do Acre, Temyllis Silva, comemorou o sucesso do público na estreia:

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“É um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 24 anos para fomentar ainda mais esse esporte tão querido pelo nosso estado. Uns torcem pelo peão, outros torcem pelo touro, e o que o público vai ver nesta arena é uma grande festa.”

Novidades e estrutura da competição

A cerimônia deu início a uma das atrações mais aguardadas do calendário agropecuário acreano. A edição deste ano traz expansão no número de atletas e atenção à acessibilidade, com o número de peões sendo ampliado para 60 montadores.

“O que vocês vão ver hoje nessa arena é uma grande festa, a arena vai tremer”, reforçou a secretária.

A programação conta com as noites classificatórias, seguidas pela semifinal na quarta-feira e a grande final na quinta-feira.

A organização manteve e estruturou o Camarote dos Autistas, novidade do ano passado, garantindo um espaço adaptado e confortável para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

 

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