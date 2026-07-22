22/07/2026
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Com carreta e ativação nas ruas, Agroboi lança 7ª edição do Mega Feirão

Mega Feirão reúne ofertas para construir e reformar durante três dias

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 22/07/2026 às 21:34
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Com carreta e ativação nas ruas, Agroboi lança 7ª edição do Mega Feirão
Agroboi lança feirão com carreata em Rio Branco/Foto: ContilNet

A Agroboi Material de Construção realiza, nos dias 23, 24 e 25 de julho, a 7ª edição do Mega Feirão da Construção, considerado a maior campanha do setor no estado. Para lançar a ação, a equipe da Agroboi levou animação às ruas de Rio Branco na noite desta quarta-feira (22).

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Em uma carreta, acompanhados dos personagens Chiquinha, do Chaves, e Fofão, os colaboradores da Agroboi saíram da loja da Avenida Ceará, onde acontecerá o Mega Feirão, e passaram por diversos pontos da cidade, como a Gameleira, o Segundo Distrito, passando pela unidade Agroboi Atacarejo, e parando no Lago do Amor, levando toda animação da equipe para os frequentadores do espaço.

O proprietário da Agroboi, Gustavo Gurgel, explica que esta quinta-feira, 23 de julho, será um grande dia.

“Será nossa sétima edição, e estamos ansiosos. Cada nova edição a gente vem procurando corrigir o que passou e melhorar. Trazer mais produtos, mais novidades, e preparar a equipe para atender cada vez melhor. A equipe está animada, sem ela a gente não chegaria a lugar nenhum, então toda a equipe está de parabéns, e esperando você, cliente, vem com a gente que vai ser três dias brilhantes”, disse.

Gustavo Gurgel/Foto: ContilNet

De acordo com ele, o leque de produtos é muito grande, mas o Feirão terá piso em geral, porcelanato, tinta, cimento, tubo, e a linha completa. “Praticamente todas as sessões da loja têm produtos com preços diferenciados”, explicou.

Com 46 anos de história, a empresa promete uma edição marcada por grandes oportunidades para quem deseja construir ou reformar.

Mariana Gurgel, proprietária, contou que a ação aconteceu para falar do Mega Feirão para os rio-branquenses. “A gente está fazendo uma ativação com toda a equipe pra mostrar essa energia do Mega Feirão. Isso só acontece duas vezes no ano e é a nossa data, é a data Agroboi. A gente quer convidar todo mundo, dia 23, 24 e 25, quinta, sexta e sábado, na Agroboi home center. Estamos todos preparados, esperando cada um de vocês. Vai ter muita ativação, vai ter refrigerante, sábado tem churrasco, tem muita coisa boa vindo por aí”, disse.

Mariana Gurgel/Foto: ContilNet

O evento promete ser uma oportunidade única para economizar com variedade e qualidade. A programação se estende pelos próximos três dias, com portas abertas para receber os consumidores.

 

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