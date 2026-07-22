Com carreta e ativação nas ruas, Agroboi lança 7ª edição do Mega Feirão

Agroboi lança feirão com carreata em Rio Branco/Foto: ContilNet

A Agroboi Material de Construção realiza, nos dias 23, 24 e 25 de julho, a 7ª edição do Mega Feirão da Construção, considerado a maior campanha do setor no estado. Para lançar a ação, a equipe da Agroboi levou animação às ruas de Rio Branco na noite desta quarta-feira (22).

Em uma carreta, acompanhados dos personagens Chiquinha, do Chaves, e Fofão, os colaboradores da Agroboi saíram da loja da Avenida Ceará, onde acontecerá o Mega Feirão, e passaram por diversos pontos da cidade, como a Gameleira, o Segundo Distrito, passando pela unidade Agroboi Atacarejo, e parando no Lago do Amor, levando toda animação da equipe para os frequentadores do espaço.

O proprietário da Agroboi, Gustavo Gurgel, explica que esta quinta-feira, 23 de julho, será um grande dia.

“Será nossa sétima edição, e estamos ansiosos. Cada nova edição a gente vem procurando corrigir o que passou e melhorar. Trazer mais produtos, mais novidades, e preparar a equipe para atender cada vez melhor. A equipe está animada, sem ela a gente não chegaria a lugar nenhum, então toda a equipe está de parabéns, e esperando você, cliente, vem com a gente que vai ser três dias brilhantes”, disse.

De acordo com ele, o leque de produtos é muito grande, mas o Feirão terá piso em geral, porcelanato, tinta, cimento, tubo, e a linha completa. “Praticamente todas as sessões da loja têm produtos com preços diferenciados”, explicou.

Com 46 anos de história, a empresa promete uma edição marcada por grandes oportunidades para quem deseja construir ou reformar.

Mariana Gurgel, proprietária, contou que a ação aconteceu para falar do Mega Feirão para os rio-branquenses. “A gente está fazendo uma ativação com toda a equipe pra mostrar essa energia do Mega Feirão. Isso só acontece duas vezes no ano e é a nossa data, é a data Agroboi. A gente quer convidar todo mundo, dia 23, 24 e 25, quinta, sexta e sábado, na Agroboi home center. Estamos todos preparados, esperando cada um de vocês. Vai ter muita ativação, vai ter refrigerante, sábado tem churrasco, tem muita coisa boa vindo por aí”, disse.

O evento promete ser uma oportunidade única para economizar com variedade e qualidade. A programação se estende pelos próximos três dias, com portas abertas para receber os consumidores.